Wiedersehen mit Kevin Kirchner im Derby für Wölfe Nordrhein

Die Tabelle lügt nicht. Aber manchmal schwindelt sie ein bisschen. Die Wölfe Nordrhein sind der ungeschlagene Spitzenreiter der Handball-Oberliga. Die HSG Hiesfeld/Aldenrade ist Letzter. Am Sonntag (17 Uhr, Krefelder Straße) treffen die beiden Mannschaften, die scheinbar Welten trennen, erstmals im Derby aufeinander.

„Auf dem Papier ist das eine vermeintlich klare Sache“, ist sich Thomas Molsner bewusst, „dass jeder einen Sieg von uns erwartet“. Dem Wölfe-Trainer ist aber natürlich nicht entgangen, weshalb der Aufsteiger am Tabellenende steht. Nach dem Auftaktsieg gegen den TSV Aufderhöhe fehlte der HSG oft das nötige Quäntchen Matchglück. „Sie haben die meisten Spiele knapp verloren. Zuletzt haben sie Wuppertal das Leben schwer gemacht. Das ist uns Warnung genug“, mahnt Molsner zur Vorsicht: „Hiesfeld hat nichts zu verlieren, das ist die große Gefahr.“ Die Stärken des Nachbarn sieht er vor allem im Rückraum und im Kreisläuferspiel. Ein Wiedersehen gibt es mit Kevin Kirchner, der nach fünf Jahren in Rheinhausen nach Hiesfeld zurückkehrte. Personell können die Wölfe, die bis Weihnachten ungeschlagen bleiben wollen, aus dem Vollen schöpfen.

Für den Neuling läuft es nicht gut

Die Gäste um Trainer Harry Mohrhoff sehnen sich nach erfolgreichen Tagen. Der Aufsteiger steht nach acht Spieltagen auf dem letzten Platz und muss im Kampf um den Klassenerhalt dringend punkten. Die Aufgabe bei den Wölfen ist mit Sicherheit nicht die einfachste, zu verlieren hat die Mohrhoff-Sieben aber nichts. Der Übungsleiter ist bekanntermaßen gut vernetzt und hat sich auf das Gastspiel an der Krefelder Straße bestens vorbereitet. „Die Wölfe haben“, weiß Mohrhoff, „einen sehr guten Lauf und einige erfahrene Spieler in ihren Reihen. Die sind uns spielerisch und technisch überlegen, wir müssen also versuchen über den Kampf zu kommen.“ An der Einstellung mangelte es bei der HSG nur selten, aber die Resultate sprechen für sich.

Vor der Partie in Rheinhausen ist auch die Personaldecke bei der HSG noch dünner geworden. Kapitän Nils Berner fehlt seit zwei Wochen aufgrund einer Krankheit und ist auch für Sonntag keine Option. Rückraumspieler Philipp Jurzik fehlt der HSG eigentlich erst ab der nächsten Woche, Mohrhoff schickt ihn aber schon jetzt auf die Tribüne und begründet seine Entscheidung: „Wir werden ab sofort Florian Jüngling aus der Reserve dazunehmen. Er kann sich jetzt am Wochenende schon bei uns einspielen, denn wir brauchen ihn in der Zeit vor Weihnachten.“ Neben Jüngling rückt auch Jesper Schnier in den Oberliga-Kader auf.