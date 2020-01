Wölfe Nordrhein müssen zum Topspiel in Wuppertal antreten

Für die Duisburger Handball-Oberligisten geht es zum Jahresauftakt gleich in die Vollen. Spitzenreiter Wölfe Nordrhein muss bei seinem Verfolger LTV Wuppertal antreten. Der VfB Homberg reist als Außenseiter zum TV Lobberich, und für die HSG Hiesfeld/Aldenrade geht es im Heimspiel gegen den TV Oppum um wichtige Punkte für den Klassenerhalt.

LTV Wuppertal – HC Wölfe Nordrhein (So., 17 Uhr): Bei den Wölfen sind vor dem Topspiel keineswegs Anspannung und Vorfreude die vorrangigen Gefühlsregungen. Die Rheinhauser sind mit ihren Gedanken bei ihrem Trainer, Kreisläufer und Abwehrchef Alexander Grefer, dessen Zwillingsbruder Andreas Tesch vor acht Tagen im Alter von 31 Jahren verstarb. Tesch war ein Freund der Wölfe, übernahm zeitweise das Torwarttraining und war auch mehrfach als Teamfotograf im Einsatz.

Die Wölfe hatten um eine Verlegung des Gipfeltreffens gebeten. Der Verband stimmte dem zu, Wuppertal lehnte ab. „Wir müssen spielen, und wir werden spielen“, sagt Wölfe-Trainer Thomas Molsner: „Ob alle unserer Jungs mit ihren Gedanken voll bei der Sache sind, wage ich stark zu bezweifeln.“ Den LTV stuft Molsner als „absolute Spitzenmannschaft“ ein. Nach einem holprigen Saisoneinstieg stellte der frühere Bundesligist seine Qualitäten mit Nachdruck unter Beweis und kann nun mit einem Sieg bis auf einen Zähler an die Wölfe heranrücken. Um das zu verhindern, müssen die Wölfe vor allem die Kreise von LTV-Spielertrainer David Kreckler und Florian Görigk einengen. Neben Alex Grefer fehlt den Gästen wahrscheinlich auch Hannes Hombrink. Der Linkshänder ist krank.

TV Lobberich – VfB Homberg (So., 11.45 Uhr): Sascha Thomas trifft sich am Sonntag in Nettetal mit seinem Filmfreund. Der Trainer des VfB tauscht mit seinem Lobbericher Pendant Christopher Liedtke öfter Videos von Spielen aus, um sein Team bestmöglich auf den kommenden Gegner vorzubereiten. „Wir haben uns länger unterhalten, als wir in der Vorbereitung gegeneinander gespielt haben. Christopher ist ein guter Typ“, sagt Thomas, der nichts dagegen einzuwenden hätte, das Unentschieden aus dem Testspiel zu wiederholen. Denn die Lobbericher, die sich in der Vorsaison erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt sichern konnten, stehen als Vierter blendend da. Benjamin Liedtke und Richard Pasch, die im Sommer vom Regionalligisten TV Aldekerk kamen, sind dem TVL enorme Verstärkungen. Den Hombergern, die gestern den 30. Geburtstag ihres spielenden sportlichen Leiters Tobias Reich feierten, fehlt Torhüter Aaron Denter (privat verhindert). Eine gute Nachricht gibt es aus dem VfB-Lazarett. Jan Roschig ist nach seinem Achillessehnenriss schon wieder leicht ins Training eingestiegen.

HSG Hiesfeld/Aldenrade – TV Oppum (Sa., 17.30 Uhr): Zwei Siege hat die HSG nach elf Spielen erst auf dem Konto, zwei Partien stehen in der Hinrunde noch auf dem Programm – und damit zwei Chancen, die eigene Position im Abstiegskampf zur Saisonhalbzeit noch zu verbessern. Der Gast aus Krefeld rangiert zwar nur drei Plätze, aber acht Punkte vor der HSG. Im Training gingen die Akteure des Tabellenelften engagiert zur Sache, allerdings meldeten sich zuletzt mit Marvin Strehl, Tobias Terhorst und Florian Jüngling gleich drei Spieler krank. „Wir werden sehen, wer kurzfristig noch einsatzbereit ist“, hofft Mohrhoff auf schnelle Genesung seiner Patienten. „Wir haben die Möglichkeit, gegen Oppum zu punkten, das wäre gut fürs Selbstbewusstsein.“ (kök/dom)