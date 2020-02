Wölfe Nordrhein siegen in Oppum, VfB Homberg verliert

Die Wölfe Nordrhein hatten in der Handball-Oberliga im Spiel beim TV Oppum Anlaufschwierigkeiten, sicherten sich dann am Ende trotzdem souverän die Punkte. Der VfB Homberg kassierte eine Heimniederlage gegen Borussia Mönchengladbach.

TV Oppum –

HC Wölfe Nordrhein 21:29 (14:13)

Wölfe: Hombrink (7/1), Max Molsner (5), Schneider (5/5), Kryzun (4), Yannick Kamp, Julian Kamp, Rennings, Singh Toor (je 2).



Als die Wölfe in Oppum zur Pause mit 13:14 hinten lagen, trafen sich die Trainer Thomas Molsner und Alexander Grefer zu einer kurzen Krisensitzung. Kreisläufer Grefer selbst hatte mit einem Muskelfaserriss schon vor dem Spiel das Handtuch geworfen. Die Taktik, mit einer 5:1-Deckung zu spielen, war im ersten Durchgang nicht aufgegangen. Die Trainer trugen Sebastian Schneider auf dem Spielberichtsbogen nach. Für Schneider waren es Saisondebüt und Comeback zugleich. Er hatte sich im Herbst einer Knieoperation unterzogen.

Erfolgreiches Comeback: Sebastian Schneider gab bei den Wölfen Nordrhein sein Saisondebüt. Foto: leksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Molsner freute sich später darüber, die richtige Entscheidung getroffen zu haben: „Sebastian hat der Mannschaft unheimlich viel Stabilität gegeben.“ Zudem wartete Schneider mit seiner gewohnten Siebenmeter-Stärke auf.

Die Wölfe kontrollierten fortan das Spiel und setzten sich entscheidend ab – auch weil den personell dünn besetzten Gastgebern die Körner ausgingen. Molsner: „Wir haben in Oppum gesehen, wie wichtig ein breiter Kader ist.“ Alexander Grefer wird rund vier Wochen ausfallen, sodass Schneider bei den Rheinhausern weiter zum Einsatz kommen dürfte.



VfB Homberg –

Borussia M’gladbach27:32 (16:16)

VfB: Rippelmeier (7), Adrian (6), Ulrichs (5), Wink (5/3), Brunotte (3), Moritz.

Die Fohlen galoppieren wieder. „Sie haben wieder zu alter Stärke gefunden. Da war überhaupt nichts von Krise oder Lustlosigkeit zu sehen“, musste Sascha Thomas, der Trainer des VfB Homberg, nach der 27:32-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach feststellen. Der zuletzt schwächelnde Tabellenvierte, der nach der Saison einen personellen Umbruch vollzieht, untermauerte in der Glückaufhalle seine Klasse.

In der ersten Hälfte konnte der VfB, der die richtige Reaktion auf die Derbyniederlage in Hiesfeld zeigte, seinen Gästen auf Augenhöhe begegnen. Stephan Ulrichs und Andreas Wink führten umsichtig Regie, Joshua Rippelmeier erzielte vor der Pause fünf Treffer. Nach dem Wechsel blieben die Homberger bis zum 21:23 (41.) auf Tuchfühlung. „Dann sind uns die Körner ausgegangen und Gladbach hat sich peu à peu abgesetzt“, so Thomas. Beim 22:27 (46.) führten die Borussen, für die der künftige Wölfe-Spieler Moritz Krumschmidt drei Mal traf, erstmals mit fünf Toren und ließen danach keinen Zweifel mehr aufkommen, wer die Halle als Sieger verlassen würde.

Konkurrenten verlieren auch

Sascha Thomas zeigte sich trotz der Niederlage zufrieden: „Meine Mannschaft hat gut gekämpft und alles versucht. Aber die Gladbacher haben gezeigt, dass sie ein Schwergewicht der Liga sind. Ich glaube, sie haben sich keine zehn technischen Fehler erlaubt und ihren Stiefel sauber runtergespielt.“

Weil Aufderhöhe und Neuss/Düsseldorf II ebenfalls verloren, hat der VfB Homberg weiterhin sechs Punkte Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze. Der Abstand auf den zehnten Platz, der möglicherweise ebenfalls in die Verbandsliga führt, ist durch den Angermunder Sieg gegen die HSG Hiesfeld/Aldenrade dagegen auf drei Zähler geschmolzen.