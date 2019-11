Zwei Siege in den Spitzenspielen für das DNL3-Team des EVD

Das war eine deutliche Kampfansage der Jungfüchse. Zweimal musste die U-20-Eishockey-Mannschaft des EV Duisburg in der DNL3 gegen den bis dahin unbesiegten Spitzenreiter ESV Chemnitz ran – und zweimal ging der Sieg an die Schwarz-Roten. „Das war wirklich sehr gut. Vor allem das erste der beiden Spiele war unsere bislang beste Saisonleistung“, lobte EVD-Trainer Dirk Schmitz den Auftritt.

Los ging es mit einem 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)-Sieg, bei dem Julian Stevens (11., 22.) und Lennart Schmitz (60.) die Tore erzielten. „Das war richtig starker Kampf und gute Arbeit“, so der Coach. „Wenn wir das in jedem Spiel so gemacht hätten, wären wir bereits Tabellenführer.“ Tags darauf folgte ein 4:1 (0:0, 3:0, 1:1). „Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen und können uns bei Leon Brunet im Tor bedanken, dass wir mit einem 0:0 in die Pause gegangen sind“, so Schmitz. „Das zweite Drittel war wieder klasse. Nachdem Chemnitz auf 1:3 verkürzt hatte, mussten wir etwas zittern, haben aber verdient gewonnen.“ Es trafen Lennart Schmitz (22.), Ares Avgerinos (26., 31.) und Julian Stevens (60.).

In der 2. Division Nord musste die U-17-Mannschaft im Kellerduell zweimal in Chemnitz ran – hier ging der ESV in beiden Fällen als Sieger vom Eis. Einen frühen 0:2-Rückstand drehte das Team von Trainer Benjamin Spazier, führte bis acht Minuten vor Ende, „ehe uns zwei individuelle Fehler unterlaufen. Da war mehr drin“, ärgerte sich der Coach über das 3:4 (1:2, 2:0, 0:2) bei Toren von Maximilian Klett, Rocco Thien und Luca Brodnicki. Die zweite Partie ging mit 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) verloren. „Ab dem zweiten Drittel waren wir besser im Spiel. Aber im Schlussabschnitt fielen uns drei Spieler verletzungsbedingt und zwei aufgrund von Strafen aus. Da fehlte letztlich die Luft.“ Es trafen Tom Waldschmidt und Dorian Hanna.

Das U-13-Team musste sich in der Regionalliga B dem Krefelder EV 1b auswärts mit 5:10 (3:4, 1:2, 1:4) geschlagen geben. Kurz nach Beginn des Schlussdrittels verkürzte der EVD noch auf 5:6 – danach jedoch zog Krefeld davon. „Unser Auftritt in der Defensivzone war sehr schlecht. Außerdem muss läuferisch deutlich mehr kommen“, so Trainer Fabian Schwarze. Tore: Lasse Schmitz (2), Patrick Latusek, Hendrik van der Veen und Lennart Kehr.

Die U 11 verkaufte sich im Regionalliga-Turnier trotz der Niederlagen gegen Krefeld (2:4), Troisdorf (4:11) und Frankfurt (1:12) gut. „Die Kinder entwickeln sich gut weiter. Das wird in der zweiten Saisonhälfte besser“, so Trainer Dirk Schmitz. Die U 9 hat bei ihrem Turnier gegen Krefeld (7:3), Dortmund (9:3) und Gelsenkirchen (6:2) alle Spiele gewonnen und „einen richtig guten Job gemacht“, so Schmitz.