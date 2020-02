Zwei Torhüter fehlen: RESG verliert das Spitzenspiel klar

Die Betroffenheit war Tobias Wahlen anzumerken. „Es ist wirklich traurig, das hätte ein echtes Spitzenspiel werden können“, meinte der Torhüter des Rollhockey-Bundesligisten RESG Walsum, während sich die Halle Beckersloh langsam leerte. Der Konjunktiv war passend, denn gefühlt war es eben keines – obwohl die RESG als Tabellenzweiter den Spitzenreiter Germania Herringen zu Gast hatte. Das Endergebnis von 11:5 (6:2) für die Gäste aus Hamm lässt schon erahnen, dass da irgendwas nicht so lief, wie es sich alle Beteiligten vorgestellt hatten. Und das lag eben zu einem großen Teil daran, dass Tobias Wahlen nicht seinen Stammplatz zwischen den Pfosten der Roten Teufel einnehmen konnte, sondern erstmals als Chefcoach des Rekordmeisters auf dem Spielberichtsbogen stand.

Jan-Niklas Kazmierczak kam unverhofft zu seinem Ligadebüt in der Startformation. Foto: Kristaniak

Wenngleich letzteres nur eine Formalie war, weil der eigentliche Walsumer Trainer Christopher Nusch diesmal wieder einen Platz im Spielerkader einnahm, bedeutete es eben zudem, dass Wahlen, seines Zeichens ja auch Trainer der deutschen Nationalmannschaft, wegen seiner vor Wochenfrist erlittenen Teilruptur des Innenbandes zum Zuschauen gezwungen war. Angesichts seiner Klasse wäre das schon Schwächung genug gewesen, doch dann kam es noch einmal eine Nummer deftiger: Kurz vor dem Spiel erhielten die Walsumer dann auch noch die Absage von Zweitkeeper Leon Brandt. Was genau der Grund für das Fehlen Brandts, der sich bislang auch Hoffnungen auf die Nachfolge Wahlens im Fall von dessen Karriereende im Sommer machen durfte, war, blieb am Samstag unklar. Klar war nur: Die RESG musste den Ligahit mit einem Torhüter ohne Wettkampfpraxis auf höchstem Niveau bestreiten.

Debüt in der Startformation

Während sich der Sportliche Leiter Christian Mette, in den 90er-Jahren Ersatzkeeper des Bundesligateams, auf die Bank setzte, erlebte der junge Jan-Niklas Kazmierczak, die etatmäßige Nummer drei, sein Debüt in der Startformation. Zuvor hatte er Kurzeinsätze in den beiden Partien gegen Schlusslicht SG Blue Lions gehabt, doch naturgemäß war das, was Lucas Karschau und Co. auf seinen Kasten brachten, ein ganz anderes Kaliber. Letztlich meisterte Kazmierczak seinen undankbaren Job ordentlich, aber es war klar, dass unter diesen Umständen ein Sieg für die RESG realistisch gesehen außer Reichweite war.

Christopher Nusch wollte die Torwartsituation nachher gar nicht so sehr in den Vordergrund stellen: „Natürlich waren die Köpfe unten, als die Absage von Leon kam. Aber die Jungs haben Moral gezeigt, waren frei in den Köpfen.“ Das Engagement stimmte – und extrem bemerkenswert war, dass die Teamfoul-Anzeige bei der RESG bis zweieinhalb Minuten vor Schluss eine Null auswies. „Das wird ein neuer Rekord, das habe ich in Walsum noch nie gesehen“, mutmaßte Herringens Sportlicher Leiter Norbert Hages. Eine vermeintliche Schwalbe von Jan Dobbratz vereitelte dann aber die weiße Weste noch.

Ein Comeback ist denkbar

Das Torhüterthema wird die RESG naturgemäß in den kommenden Tagen und Wochen beschäftigen. Ob Leon Brandt zeitnah in den Kasten zurückkehrt, mochte niemand voraussagen. Ob die Kombination ansonsten weiterhin Kazmierczak/Mette heißen wird, ist offen. Kurioserweise haben die Walsumer gleich zwei ehemalige Torhüter im Betreuerstab der Bundesligamannschaft: Christopher Paß und Rainer Lorz. Vor allem letzterer, jahrelang die Nummer zwei im Konkurrenzkampf mit Tobias Wahlen, bis er seine Laufbahn verletzungsbedingt beendete und Co-Trainer von Christopher Nusch wurde, drängt sich aufgrund seiner Erfahrung sofort auf. Doch der Coach bremst die Hoffnung auf ein schnelles Comeback: „Er wird es im Training jetzt mal versuchen, dann müssen wir erstmal sehen, wie er klarkommt. Es hat ja einen Grund, dass er seine Karriere beenden musste.“

Tore: 0:1 Kevin Karschau (2.), 1:1 Berg (3.), 1:2, 1:3 Rindfleisch (5., 9.), 2:3 Dobbratz (12.), 2:4 Rindfleisch (16.), 2:5 Hages (18.), 2:6 Brandt (21.), 3:6 Vila (26.), 4:6 Berruezo (31.), 4:7 Hages (34.), 4:8 Rindfleisch (37.), 5:8 Holtzer (44.), 5:9, 5:10 Hages (44., 46.), 5:11 Schulz (48.).