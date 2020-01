Emmerich. Im Freizeitbad steht am Wochenende das 24-Stunden-Schwimmen auf dem Programm. Zählhelfer werden noch gesucht

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

24-Stunden-Schwimmen: Reges Treiben im Emmericher Embricana

Im Embricana rüsten sie sich für das Wochenende: Im Freizeitbad steigt das beliebte 24-Stunden-Schwimmen. Von Samstag, 14 Uhr, bis Sonntag, 14 Uhr, können alle, die wollen ins Becken steigen und so viele Bahnen ziehen, wie die Kraft im Wasser ausreicht. Organisator des Events sind der Schwimmsportverein Hellas, die DLRG Emmerich und das Team des Embricana.

Alle kleinen und großen Wasserratten sind aufgerufen, sich im Zeitfenster mit anderen Schwimmern, meist gleicher Altersklassen, zu messen. Wichtig dabei ist, dass für alle Teilnehmer gilt, dass niemand die kompletten 24 Stunden schwimmen muss. Gemessen wird lediglich die absolvierte Gesamtstrecke, dadurch können alle Schwimmer sich ihre eigenen Ziele stecken. So sind natürlich auch zwischendurch Pausen möglich, um wieder Kraft zu tanken und beispielsweise etwas zu trinken oder zu essen.

Frohen Mutes und gut gerüstet

Bislang sei mit der Organisation alles glatt gelaufen, berichtet der Ortsgruppenvorsitzende der DLRG Emmerich Ansgar Billen: „Die letzten Dinge werden am Samstagmorgen erledigt. Wir sind frohen Mutes und gut gerüstet für die Veranstaltung.“

Jedoch suchen die Organisatoren noch ein paar Helfer, die bereit sind, freiwillig mindestens für zwei Stunden an den Wettkampftagen die Bahnen der Schwimmer zu zählen. Dafür werden sie während der Arbeitszeit kostenfrei mit Getränken versorgt. Interessenten melden sich bitte unter Angabe ihres vollständigen Namens und ihrer Kontaktdaten per Email an info@embricana.de oder telefonisch bei Ole Engfeld (02822 - 91421-22) und sollten mitteilen, an welchem Tag und für welchem Zeitraum sie als Bahnenzähler die Veranstaltung unterstützen würden.

Was die Anzahl der Teilnehmer betrifft, kann Billen noch nichts genaueres vorhersagen. „Es haben sich überwiegend Helfer bei uns im Vorfeld gemeldet. Dazu aber auch ein paar Schwimmer von hier und einige von auswärtigen Vereinen“, teilt Billen mit. „Wir hoffen natürlich auf möglichst viele Starter. Ganz egal, wie lange sie ihre Bahnen ziehen.“ Daher spiele es überhaupt keine Rolle, ob Teilnehmer nur 30 Minuten oder zwölf Stunden im Wasser verbringen würden.

Wichtig ist jedoch, dass mindestens 50 Meter geschwommen werden müssen, um an der Auswertung zur Siegerehrung am Sonntag um 14.30 Uhr teilnehmen zu können. Wie bei jeder Ausgabe werden bei der Siegerehrung wieder Sonderpreise für beispielsweise die ältesten und jüngsten Teilnehmer vergeben.

Kinder zahlen vier Euro Eintritt für beide Tage zusammen, Erwachsene sieben Euro, Familien 14 Euro. Die Startkarten können für 0,50 Euro (Kinder) und ein Euro (Erwachsene) erworben werden.