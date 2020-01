Isselburg. Die 0:5-Niederlage des A-Ligisten in Stenern fällt zu hoch aus. In Friedrichsfeld verschläft Westfalia die erste Hälfte, steigert sich dann aber.

Anholt zeigt gegen spielstarke Bezirksligisten gute Ansätze

Gegen zwei spielstarke Bezirksligisten testeten die A-Liga-Fußballer von Westfalia Anholt am Wochenende. Auf die 0:5 (0:1)-Niederlage bei der DJK TuS Stenern folgte ein 2:5 (0:4) bei der SV 08/29 Friedrichsfeld. Thomas Driever sah in beiden Partien gute Ansätze seines Teams. „Das Ergebnis in Stenern gibt den Spielverlauf nicht wirklich wider. Wir haben da über 60, 65 Minuten sehr gut mitgehalten“, erklärte der Anholter Trainer.

Am Sonntag in Voerde war es die erste Halbzeit, in der Westfalia überhaupt keinen Zugriff bekam. Der gastgebende Bezirksligist fand immer wieder Lücken im Anholter Defensivverbund, führte nach drei Treffern seines Torjägers Finn Müller (12./30./36.) und einem von Blaz Vukancic, den Müller sehenswert vorbereitete (19.), schnell mit 4:0. Der Gast startete zwar den ein oder anderen vielversprechenden Konter, die Genauigkeit beim letzten Pass fehlte aber in diesen Situationen. Die beste Gelegenheit vergab Tim Schwung, der am Friedrichsfelder Keeper Marius Hakvoort scheiterte.

Zur Pause wechselte der Bezirksligist ordentlich durch und verlor seine Linie. Anholt verteidigte nun höher, zeigte sich in den Zweikämpfen bissiger und gestaltete die Partie nun merklich ausgeglichener. Mit einem sicher verwandelten Foulelfmeter verkürzte Philipp Bortels in der 55. Minute. Friedrichsfeld stellte durch Marek Heuser zwar noch einmal den alten Abstand her (66.), spielte sich aber längst nicht mehr so viele klare Gelegenheiten heraus wie noch vor der Pause. Für den Endstand sorgte schließlich fünf Minuten vor dem Ende der eingewechselte Philipp Alofs, der zur Stelle war, nachdem Hakvoort einen Distanzschuss nicht hatte festhalten können.

„Die zweite Halbzeit war deutlich besser von uns. Da haben wir gut dagegengehalten, auch wenn der Gegner sicherlich ein bisschen abgehaut hat. Leider haben wir die erste Hälfte total verschlafen. Da waren wir einfach nicht gallig genug“, resümierte Driever.

Am Sonntag (17 Uhr) steht für Anholt der nächste Test auf dem Programm. Auf dem Biemenhorster Kunstrasen trifft die Driever-Elf auf den B-Ligisten aus Heelden.