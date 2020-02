Bortels schießt Westfalia Anholt im Nachholspiel zum Sieg

Westfalia Anholt hat nach vier sieglosen Pflichtspielen in Folge wieder einen Erfolg gefeiert. Die Mannen von Trainer Thomas Driever siegten im Nachholspiel der Fußball-Kreisliga A bei der Zweitvertretung des Bezirksligisten TuB Bocholt knapp, aber nicht unverdient mit 1:0 (0:0).

Mann des Abends war Philipp Bortels, der in der 70. Spielminute den entscheidenden Treffer erzielte. „In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel mit recht wenigen Aktionen im letzten Drittel und deshalb auch ohne Torchancen“, so Anholts Co-Trainer Christian Herzog.

Nach einer Stunde verdient sich Westfalia Anholt den Sieg

Erst in der zweiten Hälfte nahm die Partie Fahrt auf. Die Hausherren kamen besser aus der Kabine, ließen ihre Chance auf die Führung aber ungenutzt. Doch danach nahmen die Schwarz-Weißen das Heft in die Hand und gingen durch Bortels in Front. Nach Vorlage von Nick Schirrmacher musste der Angreifer nur noch einschieben. Danach verdienten sich die Gäste die Führung und ließen ihrerseits noch zwei hochkarätige Chancen liegen.

„TuB ist etwas besser in die zweite Halbzeit gekommen und hätte auch in Führung gehen können“, erläuterte Herzog. „Doch ab der 60. Spielminute haben wir es besser gemacht und haben nach dem Führungstreffer mehr Sicherheit bekommen. Aufgrund der starken 30 Minuten zum Ende ein verdienter Sieg für uns.“

Nachholspiel von Fortuna Millingen gegen Olympia Bocholt erneut verschoben

Das Nachholspiel zwischen Spitzenreiter Fortuna Millingen und dem FC Olympia Bocholt musste aufgrund der Unbespielbarkeit der Plätze erneut abgesagt werden. Nun soll die Partie am Mittwoch, 18. März, um 19.30 Uhr nachgeholt werden.