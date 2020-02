Brouwer beim SV Vrasselt mit großen Sorgen in der Defensive

In den Wochen vor der Winterpause hatte sich der SV Vrasselt ein ordentliches Polster für die zweite Saisonhälfte zugelegt. So verlief gerade der Dezember optimal und es gab drei Erfolge in Serie. Mit 29 Punkten konnten sich die Blau-Weißen als Neunter auf einen einstelligen Tabellenplatz in der Bezirksliga hocharbeiten.

„Den guten Lauf am Ende des vergangenen Jahres möchten wir natürlich gerne fortsetzen und wollen vernünftig in die zweite Serie reinkommen“, hofft SVV-Coach Sascha Brouwer am Sonntag (15 Uhr) gegen den SV Biemenhorst auf einen erfolgreichen Pflichtspiel-Auftakt ins neue Jahr.

Durchwachsene Vorbereitung

Allerdings sind die Vorzeichen für die Gastgeber nicht ideal. „Die Vorbereitung war durchwachsen“, konnte den Vrasselter Übungsleiter längst nicht alles überzeugen, was er in den letzten Wochen sah, zuletzt gab es eine 2:3-Niederlage im Test gegen den linksrheinischen Bezirksligisten Viktoria Goch.

Schwerer wiegen bei den Vrasseltern allerdings die zahlreichen Ausfälle in der Defensive. Jens Wunder ist wegen eines Knorpelschadens im Knie operiert worden und wird noch längere Zeit ausfallen. Florian Wirtz zwickt ebenfalls das Knie, was einen Einsatz nicht zulässt. Eric Schulz fällt zudem mit Leistenproblemen aus. Darüber hinaus ist Benjamin van Niersen angeschlagen und ob Lennard Derksen nach seinem Bänderriss in der Schulter schon wieder ein Kandidat für einen Einsatz ist, ist ebenso fraglich.

„Damit müssen wir im Abwehrbereich sehr viel improvisieren“, weiß Brouwer noch nicht genau, wie er die Lücken auf dem heimischen Kunstrasen im Stadion Dreikönige stopfen wird.

Biemenhorst kann aus dem Vollen schöpfen

Gegner SV Biemenhorst hatte in den letzten Begegnungen vor der Winterpause mit einigen Ausfällen zu kämpfen, was zu einer leicht negativen Formkurve führte, doch inzwischen kann Trainer Jürgen Stratmann wieder aus dem Vollen schöpfen.

„Wir haben nur eine relativ kurze Vorbereitung absolviert, die aber sehr ordentlich war. Jetzt sind zum Glück auch alle wieder fit und wir sind guter Dinge für die nächsten Aufgaben“, so der Coach des Tabellenvierten, der vier Zähler mehr auf dem Konto hat als der SVV. Im Hinspiel hatten sich die Biemenhorster mit 4:2 behauptet. „Für uns ist es immer schön, in der Nachbarschaft zu spielen, ich freue mich auf ein interessantes Match“, erwartet Stratmann eine Partie auf Augenhöhe.