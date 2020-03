Bei Blau-Weiß Bienen setzt man in der kommenden Saison auf bewährte Kräfte. Fast der komplette Kader hat zugesagt, über den Sommer hinaus für den B-Ligisten zu kicken. Die Regie an der Cobrinkstraße führt dann weiterhin Frank Potthoff, der somit in sein zweites Jahr bei den Blau-Weißen gehen wird.

„Ich fühle mich hier sehr wohl, alles ist sehr familiär“, war es für den Coach überhaupt keine Frage, seine Arbeit in Bienen fortzusetzen – die momentan allerdings aufgrund der aktuellen Situation ruhen muss. „Die Jungs versuchen sich zumindest konditionell fit zu halten“, erklärt der erfahrene Übungsleiter. Als Motivationshilfe bei den Laufeinheiten dient die „Runtastic“-App von adidas, bei der die Kicker aus Bienen als Gruppe registriert sind.

BW Bienen ist Tabellenelfter

„Ich freue mich schon darauf, wenn ich die Jungs endlich wieder auf der Anlage begrüßen kann und wir nach dem Training im Vereinsheim sitzen. Für die erste Übungseinheit nach der Pause werde ich mir etwas Besonderes einfallen lassen“, kündigt Potthoff an, der allerdings nicht glaubt, dass es in dieser Saison noch einmal im Ligabetrieb weitergeht. „Egal welche Entscheidungen in diesem Fall getroffen würden, allen wird man es nicht recht machen können“, weiß auch der BWB-Coach um die Problematik. Da sich die Bienener als Tabellenelfter in der Kreisliga B jenseits von Gut und Böse befinden, werden sie auch in der kommenden Spielzeit auf jeden Fall in der Kreisliga B antreten.

Weil die Trainingsbeteiligung in der bisherigen Saison des Öfteren nicht optimal war und Ausfälle nur schwer zu kompensieren sind, wünscht sich Potthoff, künftig mit einem etwas größeren Kader arbeiten zu können. „Sicherlich ist die momentane Platzierung nicht das, was wir uns vorstellen, ich sehe aber durchaus eine Entwicklung in der Mannschaft“, will der 52-Jährige das Team weiter verbessern.

Bereits in der Winterpause hat sich mit Justin Diederichs-Wendt vom Nachbarn Fortuna Millingen ein Angreifer den Blau-Weißen angeschlossen, der – sofern er fit ist – sicherlich eine signifikante Verstärkung für den B-Ligisten darstellen wird.

Jens Grütter kommt vom SV Rees

Für die Abwehr hat inzwischen Jens Grütter die Zusage gegeben, vom SV Rees nach Bienen zu wechseln und das Team in einigen Monaten zu verstärken.

„Sicherlich werden auch noch einige Jugendspieler dazu kommen“, sagt Frank Potthoff, der allerdings künftig mit Tom Stadler auf einen wichtigen Akteur aus beruflichen Gründen verzichten muss. Ebenfalls nicht mehr bei BW Bienen Fußballspielen wird Henrik van Bruck.