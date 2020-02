Damenteam des Reeser SC belegt Platz drei in der Bezirksliga

Rees. Die Herrenmannschaft erreicht in Duisburg-Rheinhausen den achten Platz. Auf dem Programm standen bei der Veranstaltung erstmals 17 Strecken.

Die Schwimmteams der Herren- und Damenmannschaften des Reeser SC nahmen an den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Bezirksliga in Rheinhausen teil. Bei zwei parallel stattfindenden Wettkämpfen (2. Austragungsort: Oberhausen) wurden die Aufsteiger in die Landesliga ermittelt.

Die Herren als auch die Damen schlugen sich achtbar mit jeweils einer deutlich verjüngten Mannschaft. Den Damen gelang es sogar von 13 Mannschaften mit 13.303 Punkten in der Wertung über beide Veranstaltungen den dritten Platz zu belegen. Die Herren erreichten den achten Platz von zwölf Teams.

13.303 Punkte

Antonia und Emily Pintzke, Lisa Verhoeven, Marit Wocknitz, Nele Terhorst, Jessica Szoltysek, Maren Plocek, Antonia Schönau, Maya Lodewick, Marie Romeik und Laura-Kim Bläker bildeten das Damenteam.

Marius Lodewick, Finn Schlaghecken, Phil-Jonas Westerhoff, Laurent Schönau, Paul Hegmann, Michael Monser, Sven Ziegler und Linus Schöttler starteten bei den Herren. Beiden Mannschaften war im Vorfeld klar, dass ein Aufstieg nicht in Betracht kommen würde. Dennoch ist diese Veranstaltung als fester Bestandteil der Jahresplanung im Kalender des Vereins gesetzt.

Maximal fünf Starts pro Teilnehmer

Auf dem Programm standen erstmals 17 Strecken, die zweimal absolviert werden mussten. Insgesamt gab es für jedes Team 34 Rennen zu bestreiten. Jeder Schwimmer durfte maximal fünfmal an den Start gehen und keine Strecke doppelt schwimmen. Die erzielten Einzelzeiten wurden am Ende in Punkte umgerechnet, um so ein Gesamtergebnis über alle geschwommenen Ergebnisse zu ermitteln.

„Im kommenden Jahr wollen wir dann voll angreifen und das hoffentlich auch mit den gleichen Schwimmern, um vielleicht einen Aufstieg – wie ihn diesmal die Herrenmannschaft des CSV Kleve geschafft hat – zu realisieren“, sagt Marco Dahmen, der neben Christina Meyer und Kirsten Bläker als Kampfrichter im Einsatz war.