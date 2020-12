Das Sportjahr von Robin Gosens von A bis Z

Der für Atalanta Bergamo spielende Eltener schaffte es bis zum Nationalspieler, die letzten Monate waren aber auch geprägt von Corona.

Atalanta Bergamo: Seit 2017 spielt der 26-Jährige für den italienischen Erstligisten, ist dort Leistungsträger auf der linken Außenbahn.

Buch: Im April 2021 wird unter dem Titel "Träumen lohnt sich" ein Buch über den außergewöhnlichen sportlichen Werdegang des Elteners erscheinen.

Champions League: Zweimal in Folge qualifizierte sich Atalanta als Tabellendritter der Serie A für die Königsklasse. Im August verlor das Team in Lissabon beim Finalturnier der Saison 2019/20 äußerst unglücklich im Viertelfinale mit 1:2 gegen Paris St. Germain. In dieser Spielzeit hat Bergamo erneut das Achtelfinale erreicht und freut sich nun auf die Duelle gegen Real Madrid im kommenden Jahr.

Deutscher Fußball Botschafter: Robin Gosens siegte bei der Publikumswahl zum „Deutschen Fußball Botschafter 2020“. In einem Online-Voting setzte er sich vor Dzsenifer Marozsán (Olympique Lyon) und Toni Kroos (Real Madrid) durch.

Eltern: Robin Gosens schaut regelmäßig bei den Eltern in Emmerich-Elten vorbei, die Besuche fielen in diesem Jahr coronabedingt allerdings deutlich spärlicher aus.

FC Liverpool: Im November setzte Bergamo in der Champions League beim englischen Meister ein echtes Ausrufezeichen. Beim 2:0-Sieg an der Anfield Road erzielte Gosens den Treffer zum Endstand.

Gasperini: Über den Erfolgscoach von Bergamo sagt der Linksfuß: "Er ist ein unfassbar guter Feldtrainer. Er hat eine klare Vorstellung und passt sich nicht an".

Heimat: Der Profi verfolgt auch den Amateurfußball am Niederrhein nach wie vor intensiv. "Meine Jungs spielen immer noch in den Vereinen in der Ecke von Emmerich. Wenn die sonntags auf dem Platz stehen, wird unsere WhatsApp-Gruppe genauso vollgeschrieben wie nach einem Spiel von mir. Da gibt es keine Unterschiede".

Instagram: Robin Gosens hat über 115.000 Abonnenten.

Juventus Turin: Zahlreiche europäische Topclubs meldeten in den vergangenen Monaten ihr Interesse am offensivstarken Linksverteidiger an, auch der italienische Rekordmeister soll darunter gewesen sein.

Koeman: Ronald Koeman, damals noch Bondscoach der Niederlande, fragte im Sommer bei Robin Gosens an, ob er sich eine Berufung in die Elftal vorstellen könne. Der Eltener, der beide Staatsangehörigkeiten besitzt, entschied sich aber für das deutsche Team.

Länderspiele: Inzwischen viermal trug Gosens das schwarz-weiße Trikot mit dem Adler.

Marktwert: Das Online-Portal transfermarkt.de taxiert seinen Marktwert aktuell auf 28 Millionen Euro.

Nations League: Bundestrainer Joachim Löw setzte Robin Gosens erstmals am 3. September 2020 im Nations-League-Match gegen Spanien ein. Dabei durfte der Italien-Legionär gleich von Beginn an ran und bereitete beim 1:1 den deutschen Führungstreffer vor.

Olympiastadion: Im Januar gelang Gosens mit Atalanta in der Serie A ein denkwürdiger 7:0-Erfolg beim FC Turin.

Psychologie: Neben seiner Fußballkarriere studiert der Emmericher Psychologie und möchte später mal eine eigene Praxis eröffnen. Statt Spielkonsole habe er daher immer ein paar Bücher im Gepäck, sagt Gosens.

Quarantäne: In seiner Wohnung im stark betroffenen Bergamo erlebte Robin Gosens die Corona-Pandemie im Frühjahr zusammen mit Freundin Rabea besonders drastisch. "Es war gespenstisch, die Stille draußen in den leergefegten Straßen wurde nur durchbrochen von den Sirenen der Krankenwagen und dem Knattern der Hubschrauber über der Stadt. Das war die größte Negativerfahrung meines Lebens". Im Dezember wurde er dann selbst positiv auf Corona getestet, was sich aber wenig später als falsch herausstellte.

Rückennummer: Bei Atalanta trägt er die Nummer 8.

Schalke 04: Der Herzensverein von Gosens, für den er in seiner Karriere gerne noch einmal spielen möchte. Derzeit mache aber ein Engagement beim Bundesliga-Schlusslicht "sportlich keinen Sinn".

Tore: Gosens ist neben dem Spanier Sergio Ramos aktuell der torgefährlichste Verteidiger Europas, traf in der vergangenen Saison neunmal in der Serie A und in dieser Spielzeit auch schon dreimal.

Umweg: Der Eltener schaffte es bis ins Nationaltrikot ohne vorher jemals ein Nachwuchsleistungszentrum von innen gesehen zu haben.

Vertrag: Gosens steht bei Atalanta noch bis zum 30. Juni 2022 unter Vertrag.

Warnblinker: Als der Nationalspieler den ersten Anruf von Joachim Löw erhielt, war er gerade in den Dolomiten unterwegs. Er hielt vor einem Tunnel auf dem Standstreifen, um mit dem Bundestrainer sprechen zu können.

Zukunft: Robin Gosens will sich durch weiterhin gute Leistungen im Verein und der Nationalelf für den deutschen EM-Kader 2021 empfehlen. Zudem bleibt die Bundesliga sein großes Ziel.