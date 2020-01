Das Heimspiel des FKB Emmerich gegen den BC St. Tönis endete mit einer 52:57-Niederlage. Damit musste der Tabellenzweite der Bezirksliga die dritte Saisonniederlage hinnehmen.

Das Spiel in der Hansahalle begann denkbar schlecht für die Hausherren, die in den zehn Anfangsminuten mit 8:15 in Hintertreffen gerieten. „Wir hatten uns eigentlich richtig gut auf den Gegner vorbereitet, wussten genau um die Schwachpunkte des Kontrahenten, konnten sie aber nicht nutzen, haben total unsicher agiert“, sah Trainer Marco Frisch ein „katastrophales erstes Viertel“.

Steigerung im zweiten Viertel

Im zweiten Abschnitt stellte der Coach auf eine Mann-Mann-Verteidigung um und es lief deutlich besser bei den Emmerichern – auch weil Bent Frisch drei Drei-Punkte-Würfe in Folge versenkte. So drehten die Gastgeber das Match und führten mit 31:26, ehe sie unmittelbar vor der Pause noch einen Dreier zum 31:29 kassierten.

Ausgeglichen verlief das dritte Viertel, an dessen Ende St. Tönis knapp mit 44:43 führte. In den finalen zehn Minuten ließen dann aber bei den Emmerichern die Kräfte nach – dazu kamen einige unglückliche Entscheidungen der Schiedsrichter – so dass sich die Gäste schlussendlich mit fünf Punkten Vorsprung behaupten konnten.

„Es fehlt einfach noch an Kontinuität, Routine und Cleverness“, konstatierte Marco Frisch, der wegen eines Muskelfaserrisses selbst nicht dabei helfen konnte, auf dem Feld ein wenig Ruhe ins Spiel zu bekommen.

Am Sonntag nach Breyell

Nach der Niederlage gegen den Tabellenvierten wartet am kommenden Sonntag, 2. Februar, um 18 Uhr erneut eine schwere Aufgabe, wenn es für die Emmericher zum TV Breyell (5.) geht.

FKB Emmerich: Fransen (7), Schmenk,

Divis, van Onna, Dachmann (7), Seyrek,

B. Frisch (20), Janßen (6), Radefeld (12).