Der Aero Club Emmerich freut sich über einen Geldregen

Emmerich. Die Segelflieger des Aero Club Emmerich freuen sich über Fördermittel des Landes. Damit soll der in die Jahre gekommene Hangar erneuert werden.

Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen sagt man, blieben darunter verborgen.

Die berühmten Zeilen von Reinhard Meys größtem Hit sind in Zeiten der weltweiten Coronakrise nur noch bedingt zutreffend. Denn auch in luftiger Höhe sorgt das Virus für Einschränkungen. So müssen sich die Segelflieger des Aero Club Emmerich, die seit dem vergangenen Wochenende den Flugbetrieb wieder aufgenommen haben, an die geltenden Auflagen halten. Doppelsitzige Ausbildungsflüge dürfen nur mit Mund- und Nasenschutz durchgeführt werden, die Segler müssen bei jedem Pilotenwechsel desinfiziert werden. Relativ leicht gelingt auf dem weiträumigen Flugplatzgelände die Einhaltung des Abstandsgebots. Fluggäste dürfen allerdings weiterhin nicht mitgenommen werden.

Aero Club Emmerich erhält Post von der Staatskanzlei

In der zurückliegenden schweren Zeit hatten die Flugsportler aber auch Anlass zur Freud. Ende April erhielt der Verein Post von der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen. Eingeleitet wurde das Schreiben von Frau Staatssekretärin Andrea Milz mit den Worten: „Ich freue mich, dass wir mit den nunmehr erteilten Förderentscheidungen unseren Vereinen tatkräftig unter die Arme greifen können. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, einen spürbaren Beitrag zur Modernisierung unserer Sportstätten in Nordrhein-Westfalen zu leisten. Dies ist uns mit diesem Förderprogramm gelungen. Nun können wir den Sanierungsstau deutlich reduzieren.“ Das Wichtigste in diesem Schreiben war für die Flieger jedoch die Zusage für Fördermittel in Höhe von 81.500 Euro.

Mit Mund- und Nasenschutz in luftiger Höhe. Auch die Segelflieger des Aero Club Emmerich erfüllen die Corona-Auflagen. Foto: Aero Club

Der Geldregen kommt den Emmerichern höchst gelegen. Der Hangar, die Werkstatt und die Sozialräume des Aero Club Emmerich verlangen nach einer grundlegenden Sanierung. Die Immobilie war Anfang der Sechzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts bei Aufnahme des Flugbetriebs in den Rheinwiesen bei Dornick errichtet worden. Der Zahn der Zeit hat zwischenzeitlich mächtig an den Gebäuden genagt – Rost, Feuchtigkeit und intensive Nutzung haben deutliche Spuren hinterlassen. Dringend waren Maßnahmen zur Instandsetzung geboten. Aufgrund knapper finanzieller Mittel musste die Investition in Höhe von fast 200.000 Euro immer wieder aufgeschoben werden. Nachdem das Land NRW im vergangenen Jahr das Förderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ aufgelegt hatte, bewarb sich der Aero Club sofort um Fördermittel. Mit tatkräftiger Unterstützung des Stadtsportbundes Emmerich und des Kreissportbundes Kleves wurde der Antrag über den Landessportbund beim Land NRW eingereicht und jetzt positiv beschieden. Die Förderzusage, weitere öffentliche Zuwendungen sowie erhebliche Eigenleistungen ermöglichen es dem Verein nunmehr die lange aufgeschobene Modernisierung durchzuführen.

Bauantrag soll kurzfristig gestellt werden

Es ist geplant, die alte Werkstattbaracke abzureißen und den Hangar um etwa 240 Quadratmeter zu erweitern, damit die Werkstatt in die Halle integriert werden kann. Die gesamte Halle soll eine neue Außenverkleidung erhalten, die Toranlage muss erneuert werden. Der Club- und Jugendraum wird ebenfalls etwas vergrößert und wie die Sozial-, Toiletten- und Büroräume modernisiert. Der Bauantrag soll kurzfristig gestellt werden, die Arbeiten schnellstmöglich begonnen werden und bis Mitte 2021 abgeschlossen sein.