Besser hätten die beiden Ausflüge nach Bocholt für den RSV Praest nicht laufen können. Vier Tage nach dem 3:0-Sieg bei TuB Bocholt setzten sich die Schwarz-Gelben bei der DJK TuS Stenern mit demselben Ergebnis durch. „Wir haben hochverdient gewonnen“, freute sich RSV-Trainer Roland Kock erneut über einen ganz starken Auftritt des Tabellenzweiten der Bezirksliga, der mit dem Erfolg dem Spitzenreiter Mülheimer FC 97 (3:1 gegen TuB Bocholt) auf den Fersen bleibt.

Döring muss verletzt raus

Kock nahm im Match beim Aufsteiger nur eine Änderung in der Startelf vor. Für Justin Ising (krank) rückte der zuletzt gesperrte Ron Janssen wieder in die Innenverteidigung. Wie schon am Mittwoch machte die Defensive der Schwarz-Gelben ei-nen richtig guten Job und erlaubte den Gastgebern im ersten Durchgang keine nennenswerte Torchance.

Allerdings mussten die Praester nach 28 Minuten einen Torwartwechsel vornehmen. Dennis Döring, der das Team als Kapitän aufs Feld geführt hatte, humpelte nach einem Zusammenprall mit einem Bocholter Spieler mit einem schmerzhaften Pferdekuss vom Platz, für ihn rückte Daniel Vollmer zwischen die Pfosten.

Groes erzielt die Führung

In der 31. Minute sollten die Praester, die von Beginn an das klar spielbestimmende Team waren, dann in Führung gehen, als Alpay Erdem überragend Rene Groes in Szene setzte. Der Mittelstürmer hatte freie Bahn und verwandelte mit einem trockenen Schuss zum 1:0.

In der zweiten Hälfte kamen die Gastgeber auf dem Kunstrasenplatz am Hünting zunächst etwas besser ins Spiel und verzogen zweimal knapp. „Das war die Phase, die mir nicht so gut gefallen hat“, monierte Kock, dass sein Team etwas nachließ.

Nach einer guten Stunde drängten die Schwarz-Gelben dann aber verstärkt auf den zweiten Treffer. Zunächst wurden zwei tolle Schüsse von Danny Stein, der mit seinem Bruder Calvin erneut ein starkes Gespann auf der rechten Seite bildete, nicht belohnt. Zunächst flog die Kugel knapp am Winkel vorbei (67.), anschließend reagierte der DJK-Keeper prächtig (70.).

Doppelschlag sorgt für Entscheidung

Ein weiterer schöner Spielzug sorgte dann für das 2:0 (74.). Der eingewechselte Marvin Schumann passte auf der linken Seite zu Marius Storm, der mit einem platzierten Schuss einnetzte. Die endgültige Entscheidung besorgte Alpay Erdem, der sich im Strafraum gegen mehrere Gegner behauptete und schließlich das 3:0 markierte (77.).

„Die Mannschaft zieht momentan an einem Strang, egal wer spielt“, freute sich Rene Groes nach der Fortsetzung der Erfolgsserie des RSV Praest, der jetzt im zehnten Spiel in Folge ungeschlagen ist. Allerdings gab es auch einen Wermutstropfen für den zuletzt so treffsicheren Stürmer. Kurz vor der Pause zog sich Groes eine Sprunggelenkverletzung zu und musste in der 65. Minute endgültig passen. „Ich hoffe, dass ich am kommenden Sonntag gegen Vrasselt dabei sein kann“, möchte der 25-jährige Angreifer im Derby unbedingt auf dem Rasen mitwirken.