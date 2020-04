Der SKV Rees plant weiterhin mit fünf Mannschaften

Rees. In der kommenden Saison sollen beim erfolgreichen Verein erneut drei Herren- und zwei Damenteams auf die Bahnen in Esserden gehen.

Nachdem zumindest die Meisterschaftssaison bei den Reeser Sportkeglern zu Ende gebracht werden konnte, plant man beim zuletzt wieder sehr erfolgreichen Verein derzeit schon für die neue Spielzeit.

„Sofern wir die Möglichkeit haben, wollen wir wieder drei Herren- und zwei Damenmannschaften melden“, sagt Sportwart Christian Seelen. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass durch den Aufstieg der ersten Herrenmannschaft in die Regionsliga Rheinland nun wieder zwei Spieler mehr benötigt werden. Ab dieser Klasse agieren die Herren-Teams mit sechs Akteuren, in den darunter liegenden Spielklassen lediglich mit vier.

„Wir benötigen daher die Einsatzbereitschaft aller Aktiven unseres Vereins, damit es wie gewohnt weitergehen kann. Wenn wir eine Mannschaft weniger melden, besteht die Gefahr, dass dann die etwas seltener eingesetzten Aktiven über kurz oder lang ganz aufhören. Dies wäre eine Entwicklung, die in den letzten Jahren einige Kegelsportvereine mitgemacht und gerade hier am Niederrhein auch um ihre Existenz gebracht haben“, erklärt Seelen.

Doppelter Aufstieg

„Sollte es noch ehemalige Sportkegler geben, denen es wieder in den Fingern kribbelt, sind diese jederzeit bei uns willkommen, sobald es auf unseren Bahnen weitergehen kann“, wirbt der Sportwart daher um Verstärkung.

Christian Seelen ist mit der zweiten SKV-Mannschaft erfolgreich. Foto: Konrad Flintrop / Funke Foto Services GmbH

Den Aufstieg schaffte auch die zweite SKV-Mannschaft. Sie wurde Meister in der Bezirksliga Rheinland und gewann dabei 12 ihrer 14 Spiele. Nun geht es in der Oberliga weiter. Auch die Drittvertretung absolvierte eine starke Saison. Am Ende belegte sie den zweiten Platz in der Kreisliga und verpasste nur knapp den Aufstieg.

Bei den Damen lief es für die Erstvertretung erwartungsgemäß nicht ganz so rund. Sie beendete ihr einjähriges Gastspiel in der Landesliga NRW als Tabellenletzter. Durch den Verzicht eines anderen Vereins war man im letzten Jahr völlig unerwartet in die zweithöchste Spielklasse des Damenbereichs aufgestiegen.

Aber hier wurde während der Saison nicht nur Lehrgeld gezahlt. Denn der Vergleich mit anderen Damenteams auf einem sportlich hohen Niveau verhalf auch den Reeser Sportkeglerinnen, ihr Leistungsvermögen zu steigern und beachtliche Ergebnisse zu liefern. Für den Klassenerhalt reichte es jedoch nicht. Die zweite Mannschaft der Damen spielte dagegen durchgehend eine gute Saison und belegte in der Abschlusstabelle der Oberliga Rheinland den zweiten Platz.

Schluss nach Bezirksmeisterschaften

Neben dem Ligenspielbetrieb, der bei den Keglern normalerweise zwischen September und März absolviert wird, sind weitere Schwerpunkte die verschiedenen Meisterschaften, bei denen die Reeser in den vergangenen Jahrzehnten ebenfalls starke Ergebnisse erzielten. Nach den Bezirksmeisterschaften war allerdings in diesem Jahr aufgrund der Corona-Krise Schluss und geplante Saisonhöhepunkt müssen für die Reeser ausfallen.

Bei den Bezirksmeisterschaften in Duisburg-Wedau hatten sich einige Damen und Herren des SKV für die inzwischen abgesagte Rheinland-Meisterschaft qualifiziert: Lisa Neumann/Chiara Beekmann (6. Platz Damen Paarkampf – 580 Holz); Lisa Neumann/Chris Baatsch (4. Platz Mixed Paarkampf – 596 Holz) und Günter Markett (6. Platz Herren-A Einzel – 799 Holz). Direkt qualifiziert waren bereits Chiara Beekmann (WU24 Einzel Vorlauf); Lisa Neumann (Damen Einzel Vorlauf) und Gabriele Markett (Damen-B Einzel).

Mittwochs ist Training

Nach dem Ende der Zwangspause ist Training bei den Erwachsenen in Rees weiterhin immer mittwochs ab 19 Uhr. Gespielt wird auf den Bahnen des Restaurants „Zur Linde“ im Ortsteil Esserden. Zuvor sind die Jugendlichen der Altersklassen U10/U14 ab 16 Uhr und ab circa 18 Uhr die U18 aktiv. Auch interessierte Jugendliche sind stets willkommen.