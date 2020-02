Der SV Haldern dominiert das A-Liga Derby gegen Anholt

Sowohl der SV Haldern als auch der SC Westfalia Anholt feiern 2020 ihr hundertjähriges Vereinsbestehen. Den besseren Pflichtspiel-Start ins Jubiläumsjahr erwischten die Lindendörfler, die den Konkurrenten im Kreisliga A-Derby mit 3:0 (2:0) bezwingen konnten und damit ihre Ambitionen untermauerten, weiterhin ganz oben in der Tabelle mitmischen zu wollen.

Bauhaus erzielt den ersten Treffer

So ging die erste Hälfte im Lindenstadion klar an die Hausherren, die allerdings auf richtig gute Einschusschancen zunächst auch etwas warten mussten. Als allerdings ein langer Ball in der 25. Minute Matthias Bauhaus erreichte, hatte dieser freie Bahn. Der Halderner umkurvte den Anholter Keeper Marius Hakvoort und schob zum 1:0 ein.

Erneut ein langer Pass hebelte die Anholter Defensive auch vor dem 2:0 aus, als Phil Kurbjuhn den Ball zu Yannik Duesing brachte und der quirlige Offensivspieler zum 2:0 vollstreckte (31.). Erneut Duesing (41.) sowie Christopher Kipp (43.) hätten das Ergebnis für die Gastgeber vor der Pause noch weiter hochschrauben können.

Großes Loch bei den Gästen im Mittelfeld

Die Anholter reagierten in der Pause mit zwei Wechseln und zogen Matthias Teronde von der Sechs weiter nach vorne. Das änderte aber nichts daran, dass im Mittelfeld der Westfalia ein großes Loch klaffte und Philipp Bortels in vorderster Linie vollkommen in der Luft hing.

Ein Schuss von Teronde deutlich über die Latte (48.) sowie ein Fernschuss von Bortels mitten aufs Tor (74.), der sichere Beute des Halderner Keepers Ben Druschel wurde, waren schon die gefährlichsten Szenen der enttäuschenden Gäste.

Die Hausherren beschränkten sich in der zweiten Hälfte vor allem auf eine sichere Defensive und sorgten dann in der 80. Minute für die endgültige Entscheidung, als Schiedsrichter Chris Hempel nach einem Foul von Roman Hakvoort an Hendrik Heynen auf den Punkt zeigte. Stefan Hebing verwandelte den Strafstoß zum 3:0. Kurz vor Schluss verhinderte Marius Hakvoort den vierten Halderner Treffer, als er gut gegen Matthias Bauhaus hielt.

Defensive der Rot-Weißen steht sicher

„Das war ein absolut verdienter Sieg für uns, wir haben praktisch überhaupt keine Chance zugelassen. In der ersten Hälfte waren wir dominant und hätten auch noch höher führen können, in der zweiten Halbzeit haben wir dann ein wenig die spielerische Linie verloren. Mit dem böigen Wind mussten beide Mannschaften zurechtkommen“, lautete das Resümee des Halderner Trainers Christian Böing, der mit seinem Team weiterhin den zweiten Tabellenplatz im Kreisliga-Oberhaus belegt.

Überhaupt nicht zufrieden sein konnte Christian Herzog, Co-Trainer der Westfalia, mit dem Auftritt der Schwarz-Weißen. „Wir hatten uns natürlich viel mehr vorgenommen. Das war kein guter Rückrundenstart und wir haben zurecht verloren. Da wartet noch viel Arbeit auf uns. Am Mittwoch müssen wir versuchen, es besser zu machen“. Dann treten die Anholter im Nachholspiel bei der Reserve von TuB Bocholt an.