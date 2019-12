Der SV Vrasselt ist Emmericher Stadtmeister in der Halle

Der Ausrichter ist auch der Stadtmeister. Der SV Vrasselt triumphierte am vorletzten Tag des Jahres bei den Emmericher Titelkämpfen in der Hansahalle. Nach zwei Erfolgen am Finaltag durfte Kapitän Marco Buscher zusammen mit seinem Team vor der voll besetzten Tribüne den Pokal in die Höhe recken.

Im Finale über zweimal 15 Minuten besiegten die Blau-Weißen den VfB Rheingold mit 6:4. Nick Konopatzki brachte den Favoriten bereits nach 16 Sekunden in Führung. Der Bezirksligist erhöhte dann bis zur 11. Minute vorentscheidend auf 4:0.

Die Rheingolder gaben zwar nicht auf, konnten die Vrasselter aber nicht mehr ernsthaft in Gefahr bringen – ein Doppelschlag zum 4:6 in der 28. Minute kam zu spät.

Im Finale behauptete sich Niklas Weyenberg mit dem SV Vrasselt gegen den VfB Rheingold. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

„Wir haben es gut gemacht und unser Sieg ist verdient“, durfte sich SVV-Coach Benjamin van Niersen über einen weitestgehend souveränen Auftritt seiner Mannschaft am zweiten Turniertag freuen.

Auch Nils Handrup, der das Rheingolder Team betreute, zog ein positives Fazit. „Unser Ziel war das Halbfinale, wir haben aber mehr erreicht“, war der VfB-Coach trotz der Niederlage im Endspiel zufrieden.

B-Ligist besiegt den Bezirksligisten mit 3:2

So hatte es die große Überraschung gleich zu Beginn des zweiten Turniertages für die ersten Mannschaften gegeben, als im ersten Halbfinale der RSV Praest gegen den VfB Rheingold mit 2:3 unterlag.

Der B-Ligist ging zunächst durch zwei Treffer von Malte Arens mit 2:0 in Führung, Danny Stein und Marvin Müller glichen für den RSV zum 2:2 aus, ehe Niklas Wiedersporn der entscheidende Treffer zum 3:2 gelang (24.). Der Favorit konnte anschließend auch eine zweiminütige Überzahl gegen den starken VfB-Keeper Niklas Beier nicht nutzen.

Die Praester – hier Mike Wezendonk und Ron Janssen mussten sich mit dem Spiel um den dritten Platz gegen die DJK Hüthum-Borghees zufrieden geben. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Die Enttäuschung bei den Schwarz-Gelben war dementsprechend groß. „Ich bin stocksauer“, ärgerte sich RSV-Vorsitzender Michael Kühn nach der überraschenden Pleite. Der klare 13:3-Erfolg gegen die DJK Hüthum-Borghees im Spiel um Platz drei und die Auszeichnung für Marvin Müller als erfolgreichster Torschütze für zehn erzielte Treffer waren da kein Trost für den Turniermitfavoriten.

„Leo“ Christ ist der beste Keeper

Im zweiten Halbfinale hatte sich der SV Vrasselt deutlich mit 11:0 gegen die DJK Hüthum-Borghees durchgesetzt. Torwart-Oldie Hans-Jürgen „Leo“ Christ verhinderte eine noch höhere Niederlage und wurde am Ende auch als bester Keeper des Turniers ausgezeichnet. „In der Halle macht es immer Spaß“, ließ sich der 49-Jährige trotz der deutlichen Ergebnisse die gute Laune nicht vermiesen.

„Für uns war es schon ein Erfolg am zweiten Tag dabei zu sein, wir sind da aber leider auf dem Zahnfleisch gegangen“, fehlten DJK-Coach Maik de Vries in der Finalrunde die personellen Alternativen.

Positiver Ablauf des gesamten Turniers

„Es ist alles gut über die Bühne gegangen“, freute sich Andreas Anschütz, stellvertretender Geschäftsführer des SV Vrasselt, über einen reibungslosen Ablauf des Turniers, zu dem etliche Helfer aus den Reihen des SVV beitrugen. Der eigentlich angeforderte Sicherheitsdienst war trotz schriftlicher Bestätigung der Firma nicht gekommen – in diesem Jahr aber überhaupt kein Problem. Auf und neben dem Feld verhielten sich alle Beteiligten vorbildlich.