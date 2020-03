Emmerich. Routiniers schlagen erstmals in der Regionalliga auf. Der Saisonstart soll nun am 10. Juni erfolgen. Mannschaft ist fast unverändert geblieben.

Auch die Herren 65 des TC RW Emmerich müssen sich in Geduld üben. Aufgrund der Corona-Krise ist der Start in die Medensaison auf den 10. Juni verschoben worden. Die ambitionierten Routiniers hoffen, dann ihre Premiere in der Regionalliga West bestreiten zu können. In der Achtergruppe sind für den Aufsteiger nach aktuellem Stand drei Partien vor und vier nach den Sommerferien vorgesehen.

Sieben Kontrahenten

Dass die künftigen Gegner es in sich haben, ist Mannschaftskapitän Manfred Kurth bewusst. „Den Klassenerhalt bei in der Regel drei Absteigern zu schaffen, wird sehr schwer. Eigentlich klettert man nicht nur eine Spielklasse, sondern gleich zwei“. Die Kontrahenten lauten TG Gahmen, TC Babcock Oberhausen, DSD Düsseldorf, TC RW Hangelar, TC St. Mauritz, Marienburger SC und TG RW Hattingen. Zu den Auswärtsspielen wollen die Rotweissen gemeinsam in einem Bus fahren.

Kreyenbrink im DM-Viertelfinale

Die Emmericher setzen weiterhin auf den Erfolgskader der vergangenen Niederrheinliga-Saison. An Position eins schlägt nach wie vor Bruno Kreyenbrink auf. Der 69-Jährige war in diesem Jahr auch schon bei den Deutschen Meisterschaften im Einsatz. In Essen trat er erstmals bei den Herren 70 an und erreichte dort in einem 64er-Feld das Viertelfinale. Erst Bernd Martin (TC Lörrach) war bei der 1:6, 3:6-Niederlage für Kreyenbrink zu stark. „Er hat bei dem Turnier eine tolle Leistung gezeigt“, lobt Manfred Kurth den Teamkameraden.

An Position zwei ist bei den Emmerichern weiterhin der Niederländer Rob Meuwese gemeldet. Dahinter folgen Beert Wijnbergen, Dr. Ulf Heitemeyer, Clemens Verweyen, Jürgen Seidel, Bernhard Sackers und Dr. Martin Armasow.

Angenent nicht mehr dabei

Nicht mehr dabei ist Hans Angenent, der den Rot-Weißen vor allem als guter Doppelspieler fehlen wird.

Momentan halten sich die Emmericher Tennisspieler, die in diesem Jahr auch ihr traditionelles Trainingslager auf Mallorca abgesagt haben, vor allem mit Joggen und auf dem Mountainbike fit. „Die Plätze bei uns sind fertig und wir hoffen, dass wir spätestens im Mai auch drauf dürfen“, wünscht sich Kurth, dass es möglichst bald wieder auf die Asche geht.