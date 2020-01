Am Niederrhein. Die Herren spielen in der Bezirksliga am Samstag bei der Zweitvertretung in Schwafheim, die Damen der Vereinigten am Sonntag beim TV Issum II.

Die Teams der HSG HMI erwarten deutlich mehr Gegenwehr

Nach dem Unentschieden in der Vorwoche gegen den TV Kapellen II geht es für die Herren der Handballspielgemeinschaft Haldern/Mehrhoog/Isselburg in der Bezirksliga mit einem Auswärtsspiel bei der Zweitvertretung des SV Schwafheim weiter. Anwurf gegen den Tabellenzehnten ist um 17 Uhr.

Das Hinspiel konnten die Mannen von Trainer Sven Esser mit 34:25 für sich entscheiden. Dennoch warnt der Kapitän der Vereinigten, Jannik Ising, vor den Hausherren: „Das erste Match haben wir zwar klar gewonnen, doch auch da haben wir zwischenzeitlich aufgehört unser Spiel durchzuziehen. Vor allem in der Abwehr müssen wir hellwach sein, da Schwafheim im Laufe der Saison deutlich stärker geworden ist und in der Bezirksliga angekommen scheint.“

Weiter an der Tabellenspitze

Durch das Remis am letzten Samstag verteidigte die Esser-Sieben zwar die Tabellenspitze, doch die Verfolger konnten zum Ligaprimus aufschließen. Dennoch verspüren die Akteure der HSG keinen Druck. „Wir achten nicht auf die Gegner, sondern wollen uns weiter auf das eigene Spiel konzentrieren. Gegen Kapellen haben wir uns zudem in der zweiten Halbzeit einen Punkt erkämpft und das zeigt auch die Zusammenhalt und die Moral in diesem Jahr in der Mannschaft“, zeigt sich der Kreisläufer begeistert.

Am Sonntag müssen dann auch die Damen der HSG HMI ran. Der Tabellenzweite der Bezirksliga reist zur Reserve des TV Issum, wo es eine Pflichtaufgabe zu lösen gilt.

In der Hinrunde gab es einen deutlichen 23:9-Erfolg für die Mannschaft von Trainer Ralf Sobotta, doch der HSG-Coach erwartet dieses Mal eine anspruchsvollere Aufgabe auf seine Mannschaft zukommen: „Natürlich war die erste Partie recht deutlich, doch es gab auch mehrere Faktoren. Zum einen war es das erste Spiel für Issum in der neuen Spielzeit und zum anderen sind sie damals mit einer sehr dünnen Personaldecke angereist. Das dürfte am Sonntag nicht so sein, deswegen erwarte ich schon mehr Gegenwehr.“

Sobotta kann aus dem Vollen schöpfen

Im Gegensatz zum vergangenen Wochenende kann der Übungsleiter der Vereinigten wieder aus dem Vollen schöpfen und hat durch das Comeback von Lara Helling in der letzten Begegnung erstmals in dieser Spielzeit den kompletten Kader zur Verfügung.

Doch das Match beim Tabellenneunten hat noch einen weiteren Reiz. „Ich gehe davon aus, dass wir vom TuS Lintfort beobachtet werden. Durch die Niederlage vom TSV Bocholt II am vergangenen Spieltag, sind wir wohl der letzte Stolperstein für Lintfort. Daher müssen wir das Match gewinnen“, blickt Sobotta auch schon ein wenig auf das Spitzenspiel am kommenden Wochenende.