Dr. Michal El-Nounou führt den SV Rees kommissarisch weiter

Auf der Jahreshauptversammlung des SV Rees konnte kein neuer erster Vorsitzender gefunden werden. Nach vier Jahren an der Spitze des Vereins kandidierte Dr. Michal El-Nounou nicht mehr, weil sich aber kein Nachfolger finden ließ, führt er die Grün-Weißen erst einmal kommissarisch weiter.

„Gerade meine Zweitpraxis in Haldern benötigt sehr viel Zeit, außerdem soll die Familie nicht zu kurz kommen, deswegen muss ich einfach reduzieren“, erklärt El-Nounou den Verzicht auf das Amt. „Der Verein ist aber nicht führungslos und wir werden nun schauen, wie es weitergeht. Bis zum Ende dieser Saison soll meine Nachfolge dann aber geregelt sein“. So werde es Anfang Januar das nächste Treffen mit einer größeren Gruppe geben. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn die Arbeit insgesamt auf mehrere Schultern verteilt würde, appelliert El-Nounou noch einmal an die Mitglieder, sich künftig miteinzubringen.

Ebenfalls weiterhin vakant ist der Posten des 2. Vorsitzenden. Max Awater willigte auf dem Treffen ein, sich noch ein weiteres Jahr um die Finanzen des Vereins zu kümmern. Als neuer Geschäftsführer wurde Ralf Angenendt gewählt und als Jugendleiter Klaus Oergel bestätigt.

Mehr von erster Mannschaft erwartet

Die Reeser Mannschaft hinkt den Erwartungen deutlich hinterher. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Nicht zufrieden kann der Verein momentan mit dem Abschneiden der ersten Mannschaft sein, die in der A-Liga nur den 13. Tabellenplatz belegt. „Ich bin ja Fan von Werder Bremen und hoffe in der Bundesliga genauso wie in der Kreisliga A auf die Trendwende“, zieht El-Nounou eine für ihn nicht so erfreuliche sportliche Parallele. „Ganz klar, wir hatten uns da mehr erhofft“, erwartet der Vorsitzende, dass sich das Reeser Team – weiterhin unter der Regie von Trainer Tim Beenen – in der zweiten Saisonhälfte steigern wird. „Das Potenzial für einen einstelligen Tabellenplatz ist auf jeden Fall da“.

Besser läuft es im Nachwuchsbereich, wo vor allem die C-Jugend in der Spielgemeinschaft mit der SV Hönnepel-Niedermörmter als Tabellenzweiter der Leistungsklasse des Fußballkreises Kleve-Geldern eine gute Rolle spielt.

Gute Nachwuchsteams

Und die von Michal El-Nounou trainierte D-Jugend, die der scheidende Vereinschef auch künftig betreuen will, hat berechtigte Ambitionen, den Aufstieg in die Leistungsklasse zu schaffen. Das Nachwuchsteam freut ich nun über eine Fahrt zum befreundeten polnischen Verein Zuri Football Olsztyn über das Karnevalswochenende.

Das Team der Menschen mit Handicap beim SV Rees kickte zuletzt sehr erfolgreich, wurde Regionalmeister und Vize-Landesmeister.

Bau des Kunstrasens verzögert sich

Im nächsten Jahr soll dann pünklich zum 75-jährigen Bestehen des Vereins auch der neue Kunstrasenplatz an der Ebentalstraße gebaut werden, wobei sich das Prozedere momentan verzögert, da die Baugenehmigung noch nicht vorliegt. „Wir wollten eigentlich bis Pfingsten fertig sein, ob uns das gelingen wird, ist nun fraglich“, so El-Nounou.