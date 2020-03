Emmericher befinden sich überraschend auf Aufstiegskurs

Emmerich. Die Tennis-Herren des TC Rotweiss wollten in der Halle eigentlich nur die Klasse halten. Doch plötzlich ist für Emmerich viel mehr möglich.

Die Tennis-Herren des TC Rotweiss Emmerich waren mit dem Ziel Klassenerhalt in der Bezirksklasse C in die Wintermedensaison 2019/2020 gestartet. Nun aber schreitet die Mannschaft um Kapitän Roman Mohnen dem Aufstieg entgegen. Bisher stehen zwei Siege und zwei Unentschieden zu Buche.

„Die Saison hat einen besonderen Verlauf genommen. Das Konzept, mit dem Stamm der zweiten Mannschaft an den Start zu gehen und für die erste Position Verstärkung aus der ersten Mannschaft zu bekommen, ist aufgegangen“, so Kapitän Mohnen, der auch der Sportwart des TC Rotweiss ist. So gingen für das Aufgebot bereits Daniel Terhorst oder Martin Gricksch als Spitzenspieler an den Start.

Bei der jüngsten Heimbegegnung mit Viktoria Alpen war es Maarten Oversteegen, der an erster Position aufschlug und seine Partie mit 6:2, 6:0 gewann. An zweiter Stelle behielt Roman Mohnen nach einem umkämpften Match mit 4:6, 6:3, 10:6 die Oberhand. Emmerichs Maximilian Thesing gewann mit 6:4, 6:2, Patrick Elshoff gar mit 6:0, 6:0. So stand es nach den Einzel-Partien bereits 4:0 für die Gastgeber. Mangels Aussicht auf Erfolg entschieden sich die Gäste aus Alpen, die Doppelpartien nicht mehr auszuspielen. „Damit haben wir einen wichtigen Schritt gemacht. Nun ist die Chance tatsächlich greifbar, den Aufstieg zu schaffen“, sagt Mohnen. Die entscheidende Partie wartet am kommenden Samstag, 7. März. Dann geht es auswärts beim TC Sevelen um Zählbares.

Saskia Mohnen hofft auf den Schlussspurt

Weniger erfolgreich ist der bisherige Saisonverlauf der Damen I des TC Rotweiss Emmerich. Das Team von Kapitänin Saskia Mohnen ist aktuell das Tabellen-Schlusslicht der Bezirksliga. Bisher gelang den Emmericherinnen nur gegen den Kapellener TC ein Sieg. Gegen den TC BW Neuss, BW Krefeld, Treudeutsch Lank und den Odenkirchener TC setzte es teils deutliche Niederlagen. „Wir müssen nun schnellstmöglich Punkte sammeln, um den Klassenerhalt zu schaffen. Bisher war es sehr schwierig“, sagt Saskia Mohnen. Am kommenden Samstag wartet um 14 Uhr das Heimspiel gegen die SG Rheinkamp Repelen, Ende März steht das Lokalderby gegen den TC RW Goch auf dem Programm.

Abseits der Medenspiele laufen die Vorbereitungen auf die Sommersaison bereits auf Hochtouren. „Wir haben ein Stück weit eine Zeitenwende eingeleitet. Erstmals bereiten wir die Plätze nicht selbst auf, sondern lassen das von auswärtigen Unternehmen machen“, sagt Vereinsvorsitzender Gregor Langen. Schließlich sei der Aufwand für Freiwillige zuletzt kaum mehr leistbar gewesen.

Training mit Marco Oversteegen

Zur Platzeröffnung am Sonntag, 19. April, haben sich die Klub-Verantwortlichen ein besonderes Konzept ausgedacht. So werden auf der Platzanlage Am Stadion nicht nur Verlosungen und Hobby-Turnierspiele stattfinden. Auch können Teilnehmer an einer Aufschlagsmessung mitmachen, Kinder und Jugendliche spielen auf dem Center Court mit dem Vereinstrainer Marco Oversteegen sowie den Spielern der ersten Herren- und Damenmannschaft. „Außerdem werden wir eine Spendenaktion organisieren, bei der es darum geht, Ballgeschick zu beweisen“, erklärt Langen weiter.