Emmericherin Annalena Diks mischt in der 2. Bundesliga mit

Vor dieser Saison hatte sich Annalena Diks für einen Vereinswechsel entschieden. Die gebürtige Emmericherin veränderte sich innerhalb der 2. Badminton-Bundesliga von der Zweitvertretung des BC Bonn-Beuel zum Aufsteiger STC Blau-Weiß Solingen.

Und diesen Schritt hat sie bislang zu keiner Sekunde bereut. „Wir verstehen uns in der Mannschaft richtig gut, trainieren in der Regel auch einmal in der Woche zusammen“, betont die 20-Jährige, die in in Solingen bestens aufgenommen worden ist.

„Aufgrund meiner Schichtdienste bei der Polizei muss ich verlässlich planen können, wann ich zum Einsatz komme. Das war in Bonn aufgrund von mehreren Spielerinnen, die dort zum Kader gehören, schwierig“, nennt Diks einen entscheidenden Grund für die aktuelle sportliche Heimat im Bergischen Land, in der es von Beginn an auch am Netz richtig gut läuft. Mit der Mannschaft aus der Klingenstadt belegt Diks momentan den vierten Tabellenplatz, nur vier Zähler hinter Spitzenreiter BV Rot-Weiß Wesel.

In der Bilanz aller Aktiven in der Liga rangiert sie auf dem dritten Rang, war bei 13 ihrer insgesamt 18 Einsätze erfolgreich. Dabei kommt Diks regelmäßig im Damen-Doppel und im Mixed zum Einsatz. „Ich bin aber weiterhin eine Allrounderin, spiele nach wie vor auch gern im Einzel“, sagt die STC-Akteurin.

Siege bei Ranglistenturnieren

Mit Alicia Molitor, die zusammen mit ihr von Beuel nach Solingen gegangen ist, bildet Annalena Diks nicht nur in der Liga ein starkes Duo, sondern auch bei weiteren Wettkämpfen. So konnte die bestens eingespielte Paarung in diesem Jahr bereits zwei nationale Ranglistenturniere in Solingen und Elmshorn gewinnen.

Bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften in Karlsruhe siegte das Duo in der Doppelkonkurrenz, außerdem holte Diks hier den Einzeltitel.

Ein Highlight in diesem Jahr war für die Kommissaranwärterin, die weiterhin in Bonn wohnt, die Ehrung durch Landesinnenminister Herbert Reul für ihre sportlichen Leistungen mit 49 weiteren Sportlern der NRW-Polizei. Als Leistungssportler brauche man Ausdauer, Fitness, einen klaren Kopf, erklärte der Politiker. Eigenschaften, die auch im Polizeidienst notwendig seien.

Anfang des kommenden Jahres werden für Diks zunächst im Januar die Westdeutschen Meisterschaften in Refrath und dann im Februar die Deutschen Meisterschaften in Bielefeld auf dem Programm stehen. Nachdem die 20-Jährige im Nachwuchsbereich schon einige Medaillen sammeln konnte, peilt sie nun auch bei den Damen Edelmetall an.

Das Doppel wird Diks wie gewohnt mit Alicia Molitor bestreiten, im Mixed tritt sie mit Niclas Lohau an, der auch ein Teamkollege in Solingen ist. „Im Moment fühle ich mich richtig gut auf dem Feld, mal schauen was möglich ist“, freut sich Diks auf die Titelkämpfe.

Weihnachtsurlaub mit der Familie

Zuvor müssen aber noch die letzten Liga-Spiele in diesem Jahr absolviert werden. Die Solinger erwarten am Wochenende Gäste aus der Hauptstadt. Zunächst kommt es am Samstag zum Duell mit der SG EBT Berlin, am Sonntag ist dann der SV Berliner Brauereien der Kontrahent. Gegen die beiden Tabellenletzten wird das Solinger Team als Favorit in die Matches gehen.

Anschließend geht es für Annalena Diks in den Weihnachtsurlaub mit der Familie aus Emmerich, die komplett badmintonbegeistert ist. „Das machen wir schon traditionell, sind zu neunt unterwegs“, freut sich die 20-Jährige auf die Auszeit, in der sie auch Kraft für weitere sportliche Herausforderungen tanken will.