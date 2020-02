Erdems Elfmeter lässt den RSV Praest im Topspiel jubeln

Praest. Der RSV bezwingt den Spitzenreiter Mülheimer FC 97 mit 1:0. Die Entscheidung in der Bezirksliga-Begegnung fällt in der 80. Minute vom Punkt.

Lange Zeit sah es im Topspiel der Bezirksliga zwischen dem RSV Praest und dem Tabellenführer Mülheimer FC 97 nach einem Unentschieden aus. Bis Schiedsrichter Gregor Osolinski in der 80. Spielminute nach einem Foul am Praester Alpay Erdem im Sechszehner folgerichtig auf Strafstoß entschied. Der Gefoulte trat selbst an, traf und sorgte damit für den umjubelten 1:0-Siegtreffer im Spitzenspiel.

Die Kock-Elf ist damit nun bereits seit acht Spielen in der Liga ungeschlagen und mischt mit nun 37 Punkten auf Rang drei weiter in der Spitzengruppe mit.

Mit Haken und Ösen

Teilweise sehr böiger Wind sorgte am Praester Offenberg für erschwerte Bedingungen, wobei die Hausherren den Wind zunächst im Rücken hatten. Die Partie war von Beginn an hart umkämpft, zunächst aber nicht unfair. Im Laufe des Spiels wurde der Ton auf dem Platz jedoch rauer und es kam zu zahlreichen Unterbrechungen, die den Spielfluss hinderten. „Ich fand in der ersten Halbzeit haben wir uns den Wind etwas mehr zum Vorteil gemacht als Mülheim in der zweiten Halbzeit. Alle haben den Kampf und die widrigen Umstände angenommen. Das hier mit Haken und Ösen gespielt wurde, gehört ein Stück weit dazu“, fand RSV-Trainer Roland Kock.

Die ersten Gelegenheiten gehörten jedoch den Gästen aus Mülheim, die Schüsse aus der zweiten Reihe bereiteten Dennis Döring im Tor der Praester aber keine Probleme. Die erste Chance der Hausherren verpasste Rene Groes in der 20. Minute als sein Seitfallzieher aus zentraler Position nur knapp neben dem Mülheimer Kasten landete. Nun hatten die Schwarz-Gelben ihre beste Phase und kamen zu weiteren guten Abschlüssen durch Alpay Erdem (26.) und Marius Storm (27.).

Kurz darauf zappelte der Ball im Praester Netz, zuvor war die Partie nach einem Foul an Innenverteidiger Erdal Dag aber bereits unterbrochen worden. Die Praester Hintermannschaft war nun gefordert, zunächst bei einem gefährlichen Freistoß der Gäste, kurz darauf klärte der Praester Defensivverbund mit vereinten Kräften im letzten Moment gegen Sandro Garcia. So blieb es bei einem leistungsgerechten 0:0 zur Halbzeit.

Munterer Beginn in Hälfte zwei

Bei einem munteren Beginn des zweiten Durchganges verpassten zunächst Groes, mit dem Rücken zum Tor, und auf der Gegenseite Gaspar Moreira im schönen Zusammenspiel mit Garcia die Chance zur Führung.

Nach etwa zehn Minuten stellte der Praester Linienchef das 4-4-2-System um und beorderte den schnellen Storm nach ganz vorne in die Spitze. Eine Maßnahme, die Wirkung zeigte, denn in der Folge erzeugten die Gastgeber deutlich mehr Gefahr vor dem gegnerischen Tor und waren nun, trotz Gegenwind, das Team mit den eindeutigeren Torchancen.

Trainer lobt die Teamleistung

So setzte sich Storm in der 62. Minute gut im Laufduell durch, seine Flanke konnte Erdem aber nicht verwerten. Nur drei Minuten später konnte Gästetorhüter Efe Özkan einen satten Freistoß von Groes gerade noch aus dem Winkel fischen und kurz darauf vergab Erdem in aussichtsreicher Position nach Pass von Groes. Die Gäste waren ihrerseits fast ausschließlich bei Fernschüssen (60./78./90.+5), die der Praester Torhüter allesamt entschärfte, gefährlich.

Zehn Minuten vor Ende legte Groes erneut gut auf Erdem ab. Dieses Mal war der Neuzugang nur durch ein Foul zu stoppen und es folgte die Entscheidung vom Elfmeterpunkt. „Wir waren jederzeit präsent, selbst in der zweiten Halbzeit, haben immer wieder Stiche nach vorne gesetzt. Eine durchweg gute Leistung von meiner ganzen Mannschaft, da können wir uns drüber freuen“, so ein entsprechend zufriedener Praester Übungsleiter.

Einziger kleiner Wermutstropfen eines erfolgreichen Spieltages für den RSV war die fünfte gelbe Karte für Ron Janssen, der damit im kommenden Nachholspiel bei TuB Bocholt gesperrt sein wird.