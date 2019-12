FKB Emmerich jubelt über verdienten Erfolg im Lokalderby

Großer Jubel herrschte beim FKB Emmerich. Die Mannschaft von Trainer Marco Frisch behauptete sich im Bezirksliga-Lokalderby bei der Zweitvertretung des VfL Merkur Kleve mit 75:73. „Das war unser bislang bestes Saisonspiel, die Jungs haben sich richtig gut geschlagen“, zeigte sich der Übungsleiter des jungen Teams sehr zufrieden.

Center fehlt

Dabei waren die Vorzeichen für die Emmericher alles andere als gut. Mit Gianluca Brink (krank) fiel der einzige Center aus. Auch Philipp Zimmermann war nicht dabei. Nick Schmenck und Björn Radefeld waren außerdem angeschlagen, so dass aufgrund des knappen Kaders auch Marco Frisch selbst kurzzeitig noch mal aufs Feld ging.

Nach dem ersten Viertel lag das FKB-Team mit 20:25 hinten. Die Gastgeber versenkten gleich fünf Dreier. „Ein Korb in der Klever Halle ist niedriger und schräg und der Ball bleibt immer im Netz hängen. Es ist schon verwunderlich, dass das immer noch erlaubt ist. Das ist ein echter Heimvorteil“, so Marco Frisch.

Im zweiten Viertel stellte der FKB-Coach auf eine 3-2 Zone um, außerdem wechselten die Klever auf eine Mann-Mann-Verteidigung, was den Emmerichern jedoch in die Karten spielte. So konnten die Gäste bis zur Pause eine deutliche 41:31-Führung herausholen.

Schwaches drittes Viertel

Der Einbruch erfolgte dann aber im dritten Abschnitt. „Das ist immer unser schwaches Viertel, warum weiß ich auch nicht“, meinte Frisch. Folge war, dass die Gastgeber bis zum Beginn des Schlussviertels auf 47:49 herankamen.

In der 38. Minute stand es ausgeglichen 69:69, ehe den Emmerichern innerhalb einer Minute der entscheidende 6:0-Lauf zum 75:69 gelang. Diesen Vorsprung brachten die Gäste dann über die Zeit. Während bei den Hausherren die Unzufriedenheit nach der Niederlege im Verfolgerduell groß war, freuten sich die Emmericher, dass sie am Konkurrenten vorbeiziehen konnten und wieder Tabellenzweiter sind.

FKB Emmerich: Fransen (21), Divis (4), van Onna, Dachmann (7), B. Frisch (18), Jansen (20), M. Frisch (3), Radefeld (2).