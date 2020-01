Emmerich. Die Bezirksliga-Basketballer des FKB Emmerich geben sich auch zum Abschluss ihrer starken Hinrunde in Hüls keine Blöße.

FKB Emmerich siegt souverän beim Tabellenletzten in Hüls

Im letzten Spiel der Hinrunde feierten die Basketballer vom FKB Emmerich in der Bezirksliga einen ungefährdeten 74:35-Auswärtserfolg beim Tabellenschlusslicht Hülser SV II. Bereits im ersten Viertel zog das junge Team von Co-Trainer Hendrik Jansen, der den verhinderten Marco Frisch an der Seitenlinie vertrat, mit 14:7 davon.

Zur Halbzeit schraubten die Emmericher das Ergebnis gegen teilweise überforderte Gastgeber auf 34:14 in die Höhe. Nach der Halbzeitpause probierte Jansen ein paar Varianten, stellte unter anderem auf Man-to-man in der Verteidigung um. Auf dem extrem rutschigen Hallenboden der Krefelder Halle allerdings keine gute Option, so dass der Gegner im dritten Viertel (16:14) zunächst Paroli bieten konnte.

Erfolgreiche Hinrunde

Nachdem im letzten Viertel (24:7) wieder auf eine Zonen-Verteidigung umgestellt wurde, hatten die Gäste das Spielgeschehen wieder weitestgehend im Griff und ließen bis zur Schlusssirene nichts mehr anbrennen.

Jansen nutzte die Chance gegen den Tabellenletzten, um jedem seiner Spieler die entsprechende Spielzeit zu gönnen. Zusätzlich punkteten durchweg alle Spieler im Kader, sehr zur Freude des Trainerteams: „Es war wichtig, dass man sich da im letzten Spiel der Hinrunde keine Schlappe erlaubt. Mit acht Siegen und nur zwei Niederlagen stehen wir in unserer ersten Saison sehr gut da. Als Trainerteam sind wir natürlich sehr zufrieden mit“, zog FKB-Trainer Marco Frisch eine positive Bilanz der Hinrunde.

Nach einem spielfreien Wochenende empfängt der FKB am 26. Januar den BC St. Tönis in der Emmericher Halle. „Das erste Spiel in der Rückrunde gegen St. Tönis wird schwer, das Hinspiel haben wir nur mit einem Punkt gewonnen. Aber zuhause sind wir eigentlich immer etwas stärker“, blickt Frisch optimistisch auf die nächste Partie.

FKB: Fransen (21), Divis (2), van Onna (4), Dachmann (6), Seyrek (2), Frisch (12), Janßen (16), Radefeld (5), Schmenk (5).