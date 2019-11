Fliegende Fäuste und Kicks in der Emmericher Hansahalle

Emmerich. Die erste Kickbox-Gala in Emmerich war für die Veranstalter ein voller Erfolg. 120 Kämpfer zeigten den 1000 Besuchern ihr großes Können.

Ein Boxring mitten in der Hansahalle, dutzende durchtrainierte Athleten, Pokale und Meistergürtel - am Wochenende lieferten sich rund 120 Kämpfer sportliche Duelle und einen fairen Schlagabtausch. Über 1000 Besucher sorgten bei der Emmericher Kickbox-Gala für eine tolle Atmosphäre in der Halle und auch die Sportler der Fitboxing-Abteilung von DJK Hüthum stiegen in den Ring.