Am Niederrhein. Fredericke Stoffels von der BGS Emmerich sicherte sich den U-18-Bezirkstitel im Judo und das Ticket zur Westdeutschen Meisterschaft.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fredericke Stoffels von Senshu Emmerich ist Bezirksmeisterin

Bei den Bezirksmeisterschaften im Judo der Jugendlichen unter 18 Jahren konnte Fredericke Stoffels sich den Bezirksmeistertitel erkämpfen und qualifizierte sich mit dem Erfolg für die Westdeutschen Meisterschaften am kommenden Wochenende in Herne.

Als jüngste und leichteste Athletin in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm war es für die Kämpferin der Budo-Gemeinschaft Senshu Emmerich eine Premiere in ihrer Altersklasse. Im ersten Kampf geriet Stoffels zum Auftakt, nach einem missglückten Versuch einer Aushebetechnik, gegen Ella Ollmann vom PSV Essen, zwar in Rückstand, konnte ihre Gegnerin aber anschließend im Bodenkampf mit einer Haltetechnik vorzeitig bezwingen.

Haltegriff hilft

Im zweiten Kampf musste sich Stoffels der amtierenden Bezirksmeisterin Julina Fröhlich, ebenfalls vom PSV Essen, stellen. Nach einem zurückhaltenden Beginn nutze Stoffels, nach einer Defensivhaltung ihrer Gegnerin, die Gelegenheit und ergriff augenblicklich die Initiative. In einem Haltegriff schraubte Stoffels ihren Griff so fest zu, dass die Gegnerin mit einem Abschlagen ihre Aufgabe signalisieren musste.

Noch vor dem letzten Kampf gegen Clara Mey vom PSV Krefeld stand somit fest, dass der Bezirksmeistertitel nach Emmerich gehen würde. Zudem trat die Gegnerin aus der Seidenstadt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zu dem Kampf an. Mit der neuen Bezirksmeisterin, die von Trainer Dirk Schaap und Freund Tim Schwandt begleitet wurde, freut sich die gesamte Budo-Gemeinschaft Senshu Emmerich und drückt die Daumen für die kommenden Herausforderungen.