„Nach der Rheinland-Meisterschaft waren wir noch sehr stolz über das Abschneiden unserer Jugendlichen, doch jetzt wird es in dieser Saison keine weiteren Wettkämpfe mehr geben“, bedauert Thomas Fischer, zweiter Jugendwart des SKV Rees. „Die Einschränkungen aufgrund der Corona-Krise betreffen natürlich auch das Sportkegeln.“

Im März überschlugen sich bei den Keglern die Ereignisse. Zuerst wurde von Verbandsebene informiert, dass alle Nachwuchswettbewerbe für vier Wochen ausgesetzt werden. Einen Tag später sagte aber der DSKB („Deutscher Schere-Keglerbund) die diesjährigen Deutschen Jugendmeisterschaften in Langenfeld bereits ab. Der Westdeutsche Keglerverband folgte dieser Entscheidung und verzichtet auf die ebenfalls in Langenfeld geplanten Westdeutschen Jugendmeisterschaften.

Umstellung auf die große Kugel

Mit Finn Schulze-Böing und Yannik Holzum sind zwei Jugendliche vom Sportkeglerverein Rees von den Entwicklungen der letzten Wochen besonders betroffen. Finn Schulze-Böing befindet sich gerade in seinem letzten U14-Jahr. Auf den Rheinland-Meisterschaften hatte er gezeigt, dass er auf den schwierig zu bespielenden Bahnen in Langenfeld sehr gut zurecht kommt. Als Gastspieler vom SKV Heiligenhaus wollte er im Mannschaftswettbewerb auf der Westdeutschen die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft schaffen. Und auch im Einzel und im Paarkampf hatte er gute Chancen auf eine Teilnahme bei den nationalen Titelkämpfen.

Nun sehen die Planungen für das SKV-Talent anders aus. Sobald wieder trainiert werden darf, erfolgt für Finn Schulze-Böing die Umstellung auf das Spiel mit der großen Kugel. Der Youngster steigt im Sommer altersbedingt in die Klasse U18 auf. Er wird Vereinskameradin Alina Gauter folgen, die im vergangenen Jahr diesen Schritt erfolgreich vollzogen hatte.

Alina Gauter kegelt schon bei den Damen

Die junge Sportlerin hat bereits in ihrer ersten U18-Saison – auch durch Einsätze in den Reeser Damenmannschaften – ihr sportliches Leistungsvermögen enorm steigern können.

Den einen oder anderen Auftritt in den Herrenteams soll nun auch Finn Schulze-Böing in der kommenden Saison schon erhalten. „Wir sind guter Dinge, dass Finn sich genauso gut entwickelt wie Alina“, ist Sportwart Christian Seelen überzeugt.

Eine neue Chance wird Yannik Holzum in der U18 nicht mehr bekommen. Es ist sein letztes Jahr in dieser Altersklasse.

Durch die Absagen erfolgt nun der sofortige Aufstieg in den Junioren- und Erwachsenenbereich.

Leistungsträger bei den Oberliga-Herren

Bei den Herren zeigt Holzum schon seit einiger Zeit seine Klasse. In der abgeschlossenen Saison hat er regelmäßig für die erste Mannschaft in der Oberliga gekegelt und konnte mit dem Team den Aufstieg feiern. Die dortigen Erfahrungen und das höhere Leistungsniveau haben ihm geholfen, auch in der Jugend konstant gute Ergebnisse zu erzielen.

Bereits in der Altersklasse U14 hatte Yannik Holzum mehrmals bei Deutschen Meisterschaften auf dem Podest gestanden. Im Einzel erreichte er 2015 den zweiten Platz, 2016 wurde er im Einzel Dritter und an der Seite von Partner Jan Heier wurde er Deutscher Meister im Team-Doppel. Bereits 2014 hatte Yannik Holzum als Zwölfjähriger zusammen mit Jan Heier den Titel im Paarkampf geholt, was seinerzeit einer Sensation glich.

Im Juni 2020 wollte der Reeser noch einmal bei den Deutschen Jugendmeisterschaften an den Start gehen – mit guten Medaillenchancen. In allen Disziplinen war Holzum in der U18 für die Westdeutsche Meisterschaft qualifiziert – hatte zudem den ersten Platz im Paarkampf bei der Rheinland-Meisterschaft geholt, erneut an der Seite von Jan Heier. Doch der krönende Abschluss seiner Jugendzeit wird ihm jetzt verwehrt bleiben.