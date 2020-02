Fußball-A-Ligist SV Rees hat einen neuen Trainer gefunden

Der SV Rees hat mit Tobias Engelken aus Kalkar einen Trainer für die Saison 2020/2021 gefunden. Es ist Tobias Engelken aus Kalkar. Der 42-jährige Inhaber der DFB-B-Lizenz hatte zuletzt in der Saison 2016/2017 den 1. FC Bocholt II in der Bezirksliga trainiert. Ab Sommer übernimmt er in Rees das Amt der Interims- und langjährigen Jugendtrainer Ulrich Franken und Ulrich List.

Der Sportliche Leiter Bernd Franken hat in den letzten Wochen eine Aufbruchstimmung erkannt und blickt optimistisch in die Zukunft: „Ich freue mich, dass die beiden Ulis es geschafft haben, die Jungs wieder zu motivieren. Die Rückrundenvorbereitung stimmt uns durchaus vorsichtig optimistisch. Wir wollen noch in die erste Tabellenhälfte kommen. Mit Tobias treiben wir bereits gemeinsam die Kaderplanung für die neue Saison voran.“

Außerdem soll der neue Coach, der aus Niedersachsen stammt und dort seit 2008 drei erste Mannschaften auf Kreisebene trainierte, auf personelle Unterstützung im Trainer- und Betreuerstab bauen können. „Ein paar Spieler des aktuellen Kaders kannte ich schon oder habe sie spielen sehen. Das Potenzial für eine bessere Platzierung ist vorhanden. Kürzlich habe ich mich beim Training der Mannschaft vorgestellt. Sowohl dort als auch durch die Gespräche mit Bernd und dem aktuellen Trainerteam hat sich mein positiver Eindruck verstärkt“, sagt Engelken. Jetzt werde er für die Rückrunde die Daumen drücken, noch viele Gespräche führen und sich auf den Sommer freuen, „wenn es nach meiner Trainerpause endlich wieder losgeht.“