Christian Habedank ist mit den Herren 40 des TC RW Emmerich in der Halle erfolgreich.

Tennis Herren 40 des TC RW Emmerich überzeugen in der Halle

Emmerich. Team des TC RW Emmerich kann in der Winterrunde zwei Erfolge einfahren. Die Damenmannschaft ist chancenlos bei der 0:6-Niederlage gegen Neuss.

Es war die, auch in der Höhe, erwartete Niederlage, die die Tennis-Damen des TC RW Emmerich in der Bezirksliga beim Klassenprimus Blau-Weiß Neuss einstecken mussten. 0:6 unterlagen die Gäste, in allen Begegnungen waren die Neusserinnen klar besser. „Diese Niederlage war für uns keine Überraschung, die haben wir einkalkuliert“, sagte Kapitänin Saskia Mohnen im Nachgang der Partie.

An erster Stelle verlor Mara Lueb ihre Einzelpartie deutlich mit 0:6, 1:6, hinter ihr Saskia Mohnen mit 1:6, 2:6. Michelle Tenhaft hatte mit 2:6, 0:6 das Nachsehen. Rotweiss-Nachwuchsspielerin Lena Welmans musste ihrer Kontrahentin zu einem 6:0-6:2-Erfolg gratulieren. Im Doppel wurden Mohnen und Tenhaft mit 0:6, 1:6 regelrecht von ihren Gegnerinnen überrollt, während es auf dem Nebenplatz nochmal spannend wurde. Dort mussten sich Lueb und Welmans erst im Matchtiebreak mit 8:10 geschlagen geben. Der erste Satz ging mit 6:4 an die Gastgeberinnen, die Emmericherinnen hatten sich mit 6:4 im zweiten Durchgang zurückgekämpft. Zu einem Punkterfolg in der Fremde reichte es dennoch nicht.

Fokus liegt auf anderen Partien

„Dass wir mit einer Niederlage nach Hause fahren würden, war uns schon vor Beginn des Spiels bewusst. Blau-Weiß Neuss wird wie bereits im vergangenen Jahr um den Aufstieg spielen. Da ist es also keine Schande, dort Punkte liegen zu lassen. Alles andere wäre an diesem Spieltag eine echte Überraschung gewesen. Wir fokussieren uns auf andere Partien“, sagt Mannschaftsführerin Saskia Mohnen.

In der kommenden Woche dann wartet das Aufeinandertreffen mit dem Kapellener TC. „Dort möchten wir die ersten Punkte für den Klassenerhalt einfahren“, erklärt Mohnen.

Ein erfolgreicheres Wochenende in der Halle liegt hinter den Herren-40-Akteuren von Kapitän Holger Houben-Ring. Nach dem 4:2-Auftakterfolg gegen die Zweitvertretung des TC Strümp besiegten die Emmericher nun Grün-Weiß Büttgen mit 6:0. „Obwohl unsere Gegner ersatzgeschwächt antraten, sind wir stolz auf die Deutlichkeit dieses Ergebnisses“, sagte Houben-Ring. Auch er musste auf zwei wichtige Protagonisten verzichten: Dominik Verheyen und Philip Heuveldop waren nicht mit von der Partie.

An erster Stelle setzte sich Holger Houben-Ring mit 6:2, 6:1 durch. Ähnlich deutlich gestaltete Christian Habedank sein Match, er behielt mit 6:2, 6:2 die Oberhand. Christoph Ovegoor gewann erst im dritten Satz, sein Ergebnis lautet: 4:6, 6:2, 10:4. An vierter Stelle feierte Thorsten Welmans einen 6:1-6:0-Sieg.

Nächstes Spiel gegen Amern

Auch in den Doppelbegegnungen war das Emmericher Aufgebot das deutlich bessere. Christian Habedank und Christoph Overgoor gewannen im ersten Doppel mit 6:2, 6:2, Holger Houben-Ring und Kurt Pieper mit 6:3, 6:3. „Das war ein durchweg verdienter Sieg, der uns für den weiteren Verlauf der Wintersaison sehr optimistisch stimmt“, sagt Houben-Ring.

Die Rot-Weissen stehen nun an der Spitze der Bezirksklasse B. Das nächste Medenspiel wartet am bevorstehenden Wochenende. Dann geht es vor heimischem Publikum gegen den VSF Amern.