Herren des TC RW Emmerich machen den Aufstieg perfekt

Roman Mohnen schaffte mit den RW-Herren die Meisterschaft in der BK C.

Emmerich. Mit einem 4:2-Sieg beim TC 80 Sevelen gelingt der Mannschaft von Kapitän Roman Mohnen am finalen Spieltag der Sprung in die Bezirksklasse B.

Die Überraschung ist perfekt: Die Herren des TC Rotweiss Emmerich steigen zum zweiten Mal in Serie in der Winterhallenrunde auf. Ein 4:2-Auswärtssieg beim TC 80 Sevelen besiegelt die Meisterschaft in der Bezirksklasse C.

„Wir sind unglaublich stolz. Dieser Aufstieg ist ein wahnsinniges Gefühl. Unsere Gruppe war sehr ausgeglichen besetzt, daher haben wir anfangs nur den Klassenverbleib als Ziel angepeilt. Dass es letztendlich auf den Aufstieg hinauslaufen würde, hat wohl niemand so recht erwartet“, sagt Mannschaftsführer Roman Mohnen. Die Ausgangslage vor dem letzten Spiel im Südkreis Kleve war klar: Ein Unentschieden würde den Emmerichern zum Triumph genügen. „Dennoch sind wir natürlich angetreten, um zu gewinnen“, sagt Roman Mohnen.

Ausgeglichen nach den Einzeln

In den Einzelbegegnungen unterlag der Sportwart des TC Rotweiss an erster Stelle mit 2:6, 3:6. Auch Daniel Terhorst hatte an zweiter Position mit 1:6, 2:6 das Nachsehen. Besser machten es Maximilian Thesing und Patrick Elshoff. Thesing setzte sich mit 7:6, 6:4 durch, noch deutlicher gestaltete Elshoff seine Partie: 6:1, 6:0. So stand es 2:2.

Für die Entscheidung mussten also die Doppel sorgen. In die erste Partie zogen Roman Mohnen und Daniel Terhorst. Sie behielten in einer umkämpften Begegnung nach drei Sätzen mit 6:3, 3:6, 10:8 die Oberhand. Auch Thesing und Elshoff hatten im Match-Tiebreak das bessere Ende für sich: 5:7, 6:2, 11:9.

So gewannen die Emmericher in der Halle in Sevelen schlussendlich mit 4:2-Punkten und besiegelten so den Aufstieg in die Bezirksklasse B. „Dieses hochspannende Finale ist der krönende Abschluss einer besonderen Saison. Wir hatten im Winter auch das nötige Glück, das uns im Sommer noch gefehlt hatte“, sagt Mohnen. So habe seine Mannschaft etwa beim Gastspiel in Issum bereits mit 1:3 zurücklegen, sich allerdings noch stark zum 3:3-Unentschieden zurückgekämpft.

Ohne Niederlage

„Auch die Tatsache, dass wir heute beide Doppel knapp im Match-Tiebreak gewinnen und die Winterhallenrunde ohne Niederlage beenden konnten, ist ein absolutes Ausrufezeichen. Wir haben Moral bewiesen. Jetzt gilt es, diesen Schwung mit in den Sommer zu nehmen“, sagt Kapitän Mohnen. In der Sommer-Medensaison geht er mit der zweiten Mannschaft der Rot-Weißen in der Bezirksklasse C an den Start.