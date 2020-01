Am Niederrhein. Die HMI-Herren bleiben in der Bezirksliga in Schlagdistanz zum Spitzenreiter. Auch die Damen gewinnen ihr Duell gegen Neukirchen deutlich.

HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg wieder erster Verfolger

Die Herren der Handballspielgemeinschaft Haldern/Mehrhoog/Isselburg sind erfolgreich in das Jahr 2020 gestartet. Gegen die Reserve des SV Neukirchen gewannen die Mannen von Trainer Sven Esser mit 29:20 (12:11).

Durch den Sieg übernahmen die Vereinigten den zweiten Tabellenplatz in der Bezirksliga und sind nun erster Verfolger des TuS Xanten, der allerdings ein Match mehr ausgetragen hat. Bei dem am Ende doch deutlichen Erfolg kam die Esser-Sieben gut rein und konnte sich schon früh im Spiel mit fünf Toren absetzen, so dass nach 18 Minuten eine 9:5-Führung auf der Anzeigetafel stand.

Bangen um Bucksteegs Knie

Dann mussten die Hausherren allerdings einen Schock verdauen. Rückraumspieler Jannik Bucksteeg verletzte sich schwer am Knie und konnte die Partie nicht fortsetzen. Bei dem 18-Jährigen besteht der Verdacht auf einen Kreuzbandriss und einen Knorpelschaden.

Die HSG brauchte etwas, um den Schock zu verarbeiten, so dass fortan die Gäste Tor für Tor aufholen konnten und es „nur“ mit einem 12:11 für die Gastgeber in die Pause ging. „Nach der kurzen Winterpause haben wir direkt ins Spiel gefunden und konnten uns auch früh absetzen. Die Verletzung von Jannik war allerdings für alle ein Schock. Danach taten wir uns gegen stark spielende Neukirchener schwer“, analysierte Jannik Ising, Kapitän der HSG-Herren.

Auch nach dem Seitenwechsel kamen die Vereinigten wieder besser ins Match. Dieses Mal konnte die Mannschaft von Trainer Esser das Spiel allerdings weiter dominieren und setzte sich entscheidend ab.

„Gut eingestellt gingen wir in die zweite Halbzeit, wo wir das Spiel in den ersten 15 Minuten durch eine gute Abwehrleistung entscheiden konnten. Nichtsdestotrotz ist noch Luft nach oben und wir können noch besser spielen“, so der Kreisläufer der Spielgemeinschaft.

HSG HMI : Bagar, Kniest - Ising, Peters (1), Büdding (1), Schumacher (3), Schepersmann (2), Lonscher, Nehling (3), Roes (9), Arendsen (2), Marks (2), Fischer (5), Bucksteeg (1).

HMI-Damen brennen in der zweiten Halbzeit ein Feuerwerk ab

Auch die Damen der Handballspielgemeinschaft durften sich über zwei weitere Punkte in der Bezirksliga freuen. Ebenfalls gegen den SV Neukirchen siegte die Mannschaft von Trainer Ralf Sobotta deutlich mit 28:19. In der ersten Halbzeit mussten sich die Vereinigten allerdings noch mit etwas mehr Gegenwehr auseinandersetzen, so dass es mit einer 13:10-Führung in die Kabinen ging.

„Wir sind gut in die Partie gekommen und haben nach neun Minuten auch mit 6:2 geführt. Dann ist das passiert, wovor ich gewarnt hatte“, erläuterte der HSG-Übungsleiter. „Es entstand ein zähes Ringen und wir mussten uns jedes Tor hart erarbeiten, wobei wir auch noch die ein oder andere Gelegenheit liegen gelassen haben, so dass wir uns in der ersten Halbzeit überhaupt nicht absetzen konnten. Das war schon sehr kraftraubend und intensiv.“

Nach der Pause brannte die Sobotta-Sieben dann aber ein Feuerwerk ab und konnte sich innerhalb von sieben Minuten vorentscheidend auf 19:11 absetzen. „Wir haben in der Halbzeit einige Sachen angesprochen und unter anderem auf eine 5:1-Deckung umgestellt. Das hat dann direkt Früchte getragen und wir haben das Spiel besser unter Kontrolle bekommen“, freute sich Sobotta und ergänzte: „Wir haben eine gute Leistung gezeigt und das Ergebnis geht auch vollkommen in Ordnung.“

HSG HMI: K. Bücker - Schnelting (4), Becker (4), Bruckwilder (3), Müller (2), Eimers, Praest, Zey, Nehling (6), Gorges, E. Bücker (1), Haves (4), Roes (1), A. Bücker (3).