Am Niederrhein. Volles Handball-Programm am Samstag in der Isselburger Stromberghalle. Die Damen und Herren der HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg sind im Einsatz.

Eine Woche nach dem Sieg im Verfolgerduell bei der Reserve des TSV Bocholt steht am Samstag für die Damen der Handballspielgemeinschaft Haldern/Mehrhoog/Isselburg das absolute Topspiel in der Bezirksliga an. Die Vereinigten haben um 15.30 Uhr in der Isselburger Stromberghalle den verlustpunktfreien Spitzenreiter TuS Lintfort II zu Gast.

Wie stark der Tabellenführer ist, bekam die Sobotta-Sieben im Hinspiel zu spüren, als sie deutlich mit 14:31 verlor. Allerdings glaubt HSG-Coach Ralf Sobotta für Samstag an einen anderen Ausgang der Partie: „Wir haben auch in Lintfort nicht schlecht ausgesehen und lagen bis zur 45. Minute nur mit zwei Toren hinten. Danach sind wir aber eingebrochen und haben uns gehen lassen. Dass wir mit 17 Treffern Unterschied verlieren, wird uns nicht mehr passieren.“

HMI-Trainer Ralf Sobotta: „Wir strotzen vor Selbstvertrauen“

Zumal die HSG HMI in bestechender Form ist. Die letzten zehn Spiele gewannen die Vereinigten allesamt. „Natürlich ist Lintfort immer noch das beste Team der Liga und sie sind individuell stärker besetzt, da viele Spielerinnen schon höherklassig gespielt haben“, weiß der HSG-Trainer.

„Dennoch strotzen wir derzeit vor Selbstvertrauen und wissen auch, dass wir uns auf unser Prunkstück, die Abwehr, verlassen können. Des Weiteren haben der TSV Bocholt II und BW Dingden gezeigt, wie man Lintfort ärgern kann“, erinnert Sobotta. „Daher haben meine Spielerinnen die gleichen Vorgaben wie letzte Woche. Wenn wir das wieder umsetzen können, glaube ich fest daran, dass wir ihnen Paroli bieten können.“

Außerdem liege der Druck bei den Gästen, hat der Spitzenreiter doch das Ziel Aufstieg klar ausgegeben. „Sie wissen, dass sie bei einer Niederlage nochmals enorm unter Druck geraten, da sie zum Beispiel noch das schwere Auswärtsspiel in Bocholt haben. Natürlich wissen wir aber auch, dass bei einer Niederlage das Ding durch ist“, erklärt der HSG-Übungsleiter.

Herren der HSG HMI wollen gegen HSG Hiesfeld/Aldenrade III den Ton angeben

Die Herren der Vereinigten haben ihr Spitzenspiel hingegen schon hinter sich. Am letzten Samstag musste sich die Esser-Sieben dem neuen Bezirksliga-Tabellenführer TuS Xanten deutlich geschlagen geben. Daher ist ein Sieg im Nachholspiel gegen die HSG Hiesfeld/Aldenrade III am Samstag um 17.15 Uhr Pflicht.

Direkt im Anschluss an das Damen-Spiel soll auch der Anschluss zu den Xantenern wieder hergestellt werden. „Druck haben wir nicht, da wir uns zu Saisonbeginn das Ziel gesetzt haben, oben mitzuspielen. Natürlich tat die Niederlage weh, aber wir stecken den Kopf nicht in den Sand, da noch einige Spiele zu absolvieren sind“, so HSG-Kapitän Jannik Ising.

Mit der Drittvertretung der HSG Hiesfeld/Aldenrade erwartet die Mannen von Trainer Sven Esser eine junge, spielstarke Mannschaft, die der HSG HMI bereits im Hinspiel das Leben schwer machte. „In der Vorrunde mussten wir hart für den Sieg arbeiten. Wir konnten immer wieder einen Rückstand aufholen und gewannen durch eine starke Abwehrleistung knapp mit einem Tor“, so Ising.

„Nun spielen wir aber zu Hause und wollen klar den Ton angeben und das Match gewinnen. Das ist unsere Zielvorgabe“, gibt der Kreisläufer der Vereinigten die Marschrichtung aus.