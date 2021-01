Jule Samplonius erhält ein Lob der Trainerin

Am Niederrhein Die junge Rückraumspielerin aus Rees-Bienen kann im Zweitliga-Spiel des TuS Lintfort bei der SG H2Ku Herrenberg einige Akzente setzen.

Mit den Zweitliga-Damen des TuS Lintfort hat Jule Samplonius aus Rees-Bienen das erste Match in diesem Jahr absolviert. Im Auswärtsspiel beim Aufstiegsaspiranten SG H2Ku Herrenberg gab es eine knappe 28:30 (15:16)-Niederlage. Die junge Rückraumspielerin erhielt nach der Partie in der Nähe von Stuttgart trotz der Pleite ein Lob der Trainerin. "Jule konnte gute Akzente setzen, das hat mich gefreut", konstatierte Bettina Grenz-Klein nach der Begegnung in der Nähe von Stuttgart.

Vier Treffer erzielt

Jule Samplonius rückte für die verhinderte Spielmacherin Prudence Kinlend streckenweise in die Rückraummitte und machte ihre Sache dort sehr ordentlich. Vier Treffer konnte die talentierte Akteurin, die im vergangenen Sommer vom TV Aldekerk gekommen war, erzielen.

Auf Tabellenplatz acht

Letztendlich entschied die schwache Defensivleistung die Partie zu Ungunsten der Gäste, bei denen vor allem Torhüterin Laura Graef einen rabenschwarzen Tag erwischt hatte. Nach der vierten Saisonniederlage liegt der TuS Lintfort mit 9:9-Punkten auf Tabellenplatz acht, der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz schmolz auf drei Punkte. Am kommenden Samstag (17.30 Uhr, Eyller Sporthalle) geht es für Jule Samplonius mit ihren Teamkolleginnen gegen den Rangzweiten BSV Sachsen Zwickau weiter.