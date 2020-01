Kreisligist SV Rees trennt sich von Trainer Tim Beenen

Die Fußballer des SV Rees blieben in der Hinrunde mit dem 13. Tabellenplatz in der Kreisliga A weit hinter den Erwartungen zurück. Nun zogen die Verantwortlichen an der Ebentalstraße die Konsequenzen und trennten sich von ihrem bisherigen Übungsleiter Tim Beenen.

Für Beenen, der erst zu Saisonbeginn das Ruder bei den Grün-Weißen übernommen hatte, endet sein Engagement damit bereits nach 17 Spielen und einer Bilanz von sieben Siegen und zehn Niederlagen.

„Aufgrund der Situation hatten wir uns nochmal zusammengesetzt und diskutiert, was das Beste für den Verein ist. Dann haben wir uns dazu entschieden, dass wir die Zusammenarbeit zwischen mir und dem Verein erstmal auflösen werden. Mir tut es auf jeden Fall leid, ich hab den Job gern gemacht. Aufgrund der momentanen Lage und der Tabellensituation ist das aber nachvollziehbar, beide Seiten haben sich mehr erhofft. Dann muss man natürlich schauen wie man damit umgeht und nochmal eine Wende herbeiführt. Wie so oft ist es dann natürlich so, dass man die Position des Trainers verändert“, reagierte Tim Beenen gefasst auf die neue Entwicklung. „Ich habe mich vor dem Training noch von der Mannschaft verabschiedet und bin da jetzt keinem böse drum, kann die Entscheidung durchaus nachvollziehen. Ich wünsche dem Verein und den Spielern natürlich alles Gute und viel Erfolg.“

Ziele bisher verfehlt

Bernd Franken, Sportlicher Leiter des SV Rees, sah sich nun zum Handeln gezwungen: „Wir haben bereits vor einigen Wochen schon miteinander gesprochen und haben beide gesagt, da muss irgendwas passieren. Wir haben uns für die Saison ganz andere Ziele gesetzt, dass muss man ganz objektiv sagen. Das gilt für den Trainer, wie auch für uns. Die Ziele sind bei Weitem verfehlt worden. Das hat mit Sicherheit viele Gründe, und die sind nicht nur an Tim Beenen festzumachen, sondern insbesondere eben auch an der Einstellung der Mannschaft. Das Problem ist nur, man kann sich nicht von einer ganzen Mannschaft trennen, um einen Trainer zu behalten. Irgendwo gibt es immer das schwächste Glied in einer Kette. Bewirkt werden soll eigentlich nur, dass jetzt endlich ein Ruck durch die Mannschaft geht und man sich darauf konzentriert, für den SV Rees Leistung zu bringen und die Klasse zu halten.“

Kurzfristig werden Ulrich Franken und Ulrich List als Trainer-Duo die Verantwortung bei den Grün-Weißen übernehmen. Franken coachte in der vergangen Spielzeit die A-Jugend des 1. FC Bocholt, Licht seinerseits die A-Jugendlichen des SV Rees. „Beide sind jahrelang Trainer gewesen, zwar im Jugendbereich, aber nichtsdestotrotz kennen sie unsere Jungs alle. Wir haben ja primär Jungs, die auch bei uns in der Jugend gespielt haben. von daher sind die Beiden den meisten Spielern schon bekannt“, so der Sportliche Leiter, der das Duo bis zum Saisonende bei ihrer Arbeit unterstützen wird.

„Wir werden jetzt in dieser Saison versuchen, eben mit uns dreien die Rückrunde so gut wie möglich zu überstehen. Das spielerische Potenzial ist da, überhaupt gar keine Frage. Es liegt jetzt an der Mannschaft, den Hebel in den restlichen Rückrundenspielen umzulegen und die Leistung zu bringen, die wir von allen erwarten“, fordert Franken.

Neuer Trainer für 2020/21 gesucht

Für die kommende Spielzeit beginnt nun die Suche nach einem neuen Übungsleiter. „Wir wollen jetzt in der Rückrunde eine vernünftige Serie spielen und vielleicht noch einstellig abschließen. Das sollte eigentlich möglich sein. Dann müssen wir in der neuen Saison wieder angreifen. Bis dahin haben wir Zeit genug, uns mit potenziellen neuen Trainern zu unterhalten. Das eine oder andere Gespräch wird natürlich auch schon geführt, aber da ist noch nichts dingfest“, so der Sportliche Leiter

Franken ist froh, zunächst eine passende Lösung bis zum Sommer gefunden zu haben. Der bisherige Co-Trainer Christoph Rehm bleibt weiterhin im Amt, sein Abschied aus persönlichen Gründen zum Saisonende steht allerdings schon länger fest.

Das für Sonntag geplante Testspiel gegen die SGE Bedburg-Hau wurde zunächst abgesagt. „Wir haben nur anderthalb mal trainiert. Damit in ein Testspiel gegen einen Landesligisten zu gehen, macht keinen Sinn“, so Franken, der stattdessen eine zweistündige Trainingseinheit anberaumte. „Das wird der Mannschaft gut tun, weil wir glauben, dass auch da das eine oder andere in der Hinrunde fehlte, sprich im konditionellen Bereich.“

Alle Spieler sollten sich jetzt hinterfragen, was die Einstellung und Laufbereitschaft betrifft. „Das sind die Punkte die wir ansprechen werden und versuchen herauszukitzeln“, betont Sportleiter Franken.