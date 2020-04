Lauftreff Haldern geht in Corona-Zeiten einen neuen Weg

Haldern. Der Lauftreff Haldern möchte seinen Kurs für Laufanfänger erstmals online durchführen. Das soll kein „Wettrennen am Computer“ werden.

100 Jahre wird der SV Haldern in diesem Jahr. Für den Lauftreff des SV Haldern sollte es gar ein doppeltes Jubiläumsjahr werden, denn er wollte ab dem 19. April zum 10. Mal einen kostenlosen Kurs für Laufanfänger und Wiedereinsteiger anbieten. Aufgrund des aktuell geltenden Kontaktverbotes der Corona-Schutzverordnung ist so ein Kurs in der gewohnten Form jedoch derzeit nicht möglich.

Nun geht der Lauftreff einen ganz neuen Weg und versucht, diesen Anfängerkurs digital beziehungsweise. online durchzuführen. Der Kurs richtet sich wie bisher an alle, die sich schon seit längerem sportlich versuchen wollen, und an diejenigen, die nach einer Pause wieder einsteigen möchten.

„Kein Wettrennen am Computer“

„Das soll aber kein Wettrennen am Computer werden,“ erklärt Mike Hockert vom Lauftreff. „Mit dem Online-Kurs ist die Betreuung der Teilnehmer mit Laufplänen und Informationen durch unsere Läuferinnen und Läufer gemeint.“

Folgen Sie den Sportredaktionen der NRZ am Niederrhein!Es wurden je nach schon vorhandenem Leistungsvermögen verschiedene Lauf- und Trainingspläne erstellt, auf die man über geschlossene Facebook- beziehungsweise WhatsApp-Gruppen wird zugreifen können. Im Chat können sich die Teilnehmer untereinander austauschen, und die betreuenden Lauftreffmitglieder werden sie mit ihren Erfahrungen unterstützen und versuchen, alle Fragen rund um den Laufsport zu beantworten.

Ziel: In zehn Wochen 30 Minuten Jogging am Stück

Mithilfe der Laufpläne und der Betreuung über soziale Medien wird es den Kursteilnehmern ermöglicht, in zehn Wochen das Ziel 30 Minuten Joggen am Stück zu erreichen. „Wir legen Wert darauf, niemanden zu überfordern“, so Ludger Elting, der den Kurs leiten wird. „Gerade zu Beginn ist die Gefahr groß, den Spaß an der Bewegung zu verlieren, weil man zu schnell oder zu weit läuft.“

Jede/r soll ohne Leistungsdruck das Laufen (Joggen) üben und erlernen; in diesem Jahr aber leider nur mit der Gruppendynamik über die sozialen Medien. Laufen müssen die Teilnehmer allein beziehungsweise maximal zu zweit, wenn ein ausreichender Sicherheitsabstand eingehalten wird, oder zu mehreren, wenn alle Personen in häuslicher Gemeinschaft leben.

„Kostenlos, aber nicht umsonst“

Der Lauftreff möchte soweit wie möglich dabei sein und helfen. Daher ist geplant, in die exklusiven Facebook- und WhatsApp-Gruppen neben Informationen auch erläuternde Fotos und Videos einzustellen. Mike Hockert verspricht: „Der Kurs ist zwar kostenlos, aber sicherlich nicht umsonst. Wir sind keine Profis, werden euch aber laufend unterstützen und stehen euch mit unserer Erfahrung zur Seite.“

Der Laufanfängerkurs beginnt am 19. April. Wer mitmachen möchte, braucht nur eine E-Mail an laufstart@t-online.de zu schicken. Dann erhält man die Kontaktdaten, um sich in den sozialen Medien anzumelden. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.halderner-volkslauf.de unter „Laufanfängerkurs“ und auf Facebook unter @svhaldernlauftreff.

Das Infektionsrisiko als solches wird zwar durch Bewegung nicht verringert, aber Sport hilft dem Körper, besser mit Infektionen fertig zu werden.