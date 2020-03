Am Niederrhein. Grün-Weiße verlieren und beklagen Verletzungen. Haldern holt einen Punkt im A-Liga-Topspiel in Barlo und schiebt sich an Millingen vorbei.

Der SV Haldern hat sich im Topspiel bei der DJK Barlo einen Punkt erkämpft und – durch den gleichzeitigen Ausfall der Partie von Fortuna Millingen – die Tabellenspitze in der Kreisliga A übernommen. Die Mannen von Trainer Christian Böing und der Tabellendritte trennten sich auf der ungeliebten Asche 1:1 (0:1).

Die erste Möglichkeit der Begegnung hatten die Gäste durch Matthias Bauhaus nach gut 20 Spielminuten. Doch direkt im Gegenzug setzten auch die Barloer das erste Signal, als Jannik Birkenstock einen Chipball an die Latte bugsierte (22.). Wiederum nur zwei Zeigerumdrehungen später gingen die Lindendörfler dann in Führung. Lukas Zitter fasste sich aus gut 18 Metern ein Herz, sein Schuss setzte unangenehm auf, so dass Barlos Torhüter Hendrik Gaelings diesen nicht entschärfen konnte.

Anschließend vergaben Kapitän Christopher Kipp und Bauhaus weitere Möglichkeiten, weshalb es mit der 1:0-Führung für die Rot-Weißen in die Kabinen ging. „In den ersten 15 Minuten haben sich beide Teams noch abgetastet und das Spiel fand weitestgehend im Mittelfeld statt. Danach hatten beide Mannschaften Chancen, wobei wir auch mit ein, zwei Toren Vorsprung in die Halbzeit hätten gehen können“, analysierte SVH-Coach Böing.

Den besseren Start in Durchgang zwei erwischte dann der Tabellendritte. Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff gelang Lukas Tenbusch mit einem sehenswerten Fernschuss der Ausgleich. Auch danach hatten beide Mannschaften Möglichkeiten, doch ein weiterer Treffer sollte nicht fallen.

„Es war ein intensives Spiel über 90 Minuten und phasenweise auch ein ordentliches Aschespiel von beiden Teams. Ich denke, dass das Unentschieden unter dem Strich in Ordnung geht“, so der Halderner Übungsleiter. „Ich bin mit der gezeigten Leistung meiner Mannschaft vollends zufrieden. Die Einstellung hat über 90 Minuten gepasst und wir haben auch die Gegebenheiten angenommen. Das haben wir richtig gut gemacht und daher geht auch der Punkt absolut in Ordnung.“

Ein Sonderlob verteilte Böing noch an seinen Ersatzkeeper Ben Druschel, der Stammtorwart Nico Hakvoort wieder ersetzte: „Er hat das sehr souverän gemacht und Nico erneut sehr gut vertreten. Er war immer auf dem Posten und hat sich sehr gut präsentiert.“





Westfalia Anholt –

SV Krechting 2:1 (2:0)

Den zweiten Sieg in Folge feierte Westfalia Anholt beim knappen Erfolg gegen den Drittletzten SV Krechting. Durch die drei Zähler kletterte die Mannschaft von Trainer Thomas Driever auf den achten Tabellenplatz und konnte den Anschluss an die oberen Ränge wieder etwas herstellen. Philipp Bortels brachte die Schwarz-Weißen mit seinem 16. Saisontor nach 19 Minuten in Front. Nach feinem Pass von Matthias Teronde musste Anholts Torjäger nur noch einschieben.

In der 28. Minute fiel der zweite Treffer für die Gastgeber. Yannik Döring lenkte einen Schuss von Teronde ins eigene Tor. Mit dieser 2:0-Führung ging es dann in die Halbzeitpause.

Die erste Großchance nach dem Wechsel hatten wieder die Anholter. Ein Schuss von Bortels landete aber am Querbalken. Aus dem Nichts kamen die Gäste dann zehn Minuten vor dem Ende zum Anschlusstreffer. Nick Schlusse war nach einer Standardsituation zur Stelle. Weitere Möglichkeiten ließ die Westfalia aber nicht mehr zu, so dass die Anholter als verdienter Sieger vom Platz gingen.

„Wir haben hochverdient geführt und aus dem Nichts kam Krechting dann zum Anschlusstreffer. Ich hab schon tausend Spiele gesehen, wo das Spiel dann auf den Kopf gestellt wird, doch wir haben nichts mehr zugelassen. Und wenn man das Spiel objektiv betrachtet, ist der Sieg noch ein, zwei Tore zu niedrig ausgefallen“, erklärte der Anholter Co-Trainer Christian Herzog.





TuB Bocholt II –

SV Rees 4:0 (1:0)

Einen rabenschwarzen Tag erwischte der SV Rees bei der Reserve des Bezirksligisten TuB Bocholt. Für die Mannschaft von Interimstrainer Ulrich Franken setzte es die zweite 0:4-Schlappe binnen zehn Tagen.

Zu allem Überfluss hatten die Grün-Weißen auch noch drei Verletzungen zu beklagen. Leon Franken, der erstmals seit November wieder im Kader stand, verletzte sich bereits beim Aufwärmen. Vor der Pause mussten zudem noch Torwart Dennis Meiners und Ali El-Abbas, der sich eine schwere Knöchelverletzung zuzog, ausgewechselt werden. Zu diesem Zeitpunkt stand es schon 1:0 für die Gastgeber. Der ehemalige Millinger Henrik Pieper hatte die Bocholter in Front gebracht (25.).

Nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff gab es den nächsten Nackenschlag, als Fabian Elskamp auf 2:0 erhöhen konnte. Erneut Pieper (58.) und Ali Aydin Cinar (90.) sorgten für den 4:0-Endstand.

„Das war ein Tag zum Vergessen. So viele Umstellungen hat die Mannschaft nicht verkraftet und das komplette Zusammenspiel klappte fast gar nicht mehr. TuB hat das gut gemacht und einen angeschlagenen Gegner kontrolliert. Im Endeffekt haben sie verdient gewonnen, wenn auch ein, zwei Tore zu hoch. Für uns heißt es Mund abwischen und uns auf das kommende Spiel gegen Vardingholt vorbereiten“, meinte der Reeser Trainer Ulrich Franken.