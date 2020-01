Neuzugang trifft wieder: Fortuna Millingen feiert 5:1-Sieg

Im Testspiel gegen den B-Ligisten BV DJK Kellen gelang Fortuna Millingen, derzeit Spitzenreiter der Kreisliga A, ein ungefährdeter 5:1-Auswärtssieg.

Auf der schwer zu bespielenden Kellener Asche taten sich beide Teams zunächst schwer. Im Laufe der ersten Halbzeit kam die Fortuna immer besser in das Spiel und ging folgerichtig in Führung. Dario Gerling besorgte mit seinem Treffer in der 34. Minute das 1:0 für die Gäste, was gleichzeitig auch den Halbzeitstand bedeutete.

Klare Verhältnisse nach der Pause

Unmittelbar nach der Pause erhöhte Neuzugang Joel Ising mit seinem dritten Tor im dritten Testspiel auf 2:0, ehe den Hausherren fast im Gegenzug der 1:2-Anschlusstreffer (50.) gelang.

Rund zwanzig Minuten vor dem Ende brachte Routinier Peter Lörcks die Sent-Elf mit dem 3:1 endgültig auf die Siegerstraße. Gegen Ende schwanden beim Gastgeber die Kräfte. Dario Gerling (80.), mit seinem zweiten Treffer, und Jamie Lee Gottschling (85.) sorgten beim Test für klare Verhältnisse.

„Wir haben uns gut bewegt und wir haben die Tore geschossen, auch auf der Asche, das ist wichtig. Im Großen und Ganzen war es eine vernünftige Trainingseinheit“, war Rolf Sent zufrieden. Der Millinger Trainer wollte den Sieg gegen den B-Ligisten aber nicht überbewerten.

Knapp geschlagen geben musste sich dagegen A-Ligist Westfalia Anholt. Beim Bezirksligisten SV Biemenhorst unterlag die Elf von Trainer Thomas Driever auf Kunstrasen mit 2:3. Dabei erwischte die Westfalia den besseren Start und ging nach einer Viertelstunde durch Thomas Stevens mit 1:0 in Führung. Durch zwei Tore (34./42.) drehten die Gastgeber das Spiel noch vor der Halbzeit. Im zweiten Durchgang erhöhte Biemenhorst auf 3:1 (68.).

Wenig später verhinderte Anholts Schlussmann Nils Terstegen einen höheren Rückstand, als er einen Elfmeter abwehren konnte. Für mehr als den 2:3-Anschlusstreffer durch Oliver Paus reichte es bei der Westfalia aber nicht. „Wir sind natürlich viel hinterher gelaufen, Biemenhorst hat das schon gut gemacht. Dafür sah es aber trotzdem ganz gut aus“, war Co-Trainer Christian Herzog dennoch zufrieden.