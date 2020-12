Nico Hülkenberg gönnt Sergio Perez das Cockpit

Emmerich Nach der Red Bull-Entscheidung will sich der Emmericher weiter fithalten, um vielleicht auch im nächsten Formel-1-Jahr einzuspringen.

Dass Nico Hülkenberg in der kommenden Saison erneut ohne ein Stamm-Cockpit in der Formel 1 dasteht und sich Red Bull Racing für Sergio Perez entschied, war letztendlich keine große Überraschung mehr. Während der Emmericher beim Saisonendspurt weiterhin pausieren musste und im Kampf um einen Vertrag nicht auf der Rennstrecke eingreifen konnte, setzte der Mexikaner im Dezember mit dem Sieg beim Sakhir-Grand-Prix noch einmal ein echtes Ausrufezeichen.

Dass Hülkenberg neben dem in diesem Jahr recht unkonstanten Alexander Albon - der bisherige Stammpilot wurde beim ambitionierten Rennstall als Ersatzfahrer zurückgestuft - auf jeden Fall ein ernsthafter Kandidat war, unterstreicht jetzt noch einmal RB-Chefberater Dr. Helmut Marko, der dem 33-jährigen Emmericher kurz vor der offiziellen Mitteilung des Rennstalls, Sergio Perez für 2021 zu verpflichten, die Absage telefonisch mitteilte: "Wir haben ganz genau die Stärken und Schwächen der drei Kandidaten Alexander Albon, Sergio Pérez und Nico Hülkenberg analysiert. Am Ende gab nur eins den Ausschlag für Pérez gegenüber Hülkenberg: Er konnte das meiste Wissen über den Mercedes-Motor mitbringen. Nico Hülkenberg hatte in dieser Saison leider zu wenig Einsätze", erläutert Marko.

Zur Erklärung: Bei seinem bisherigen Arbeitgeber Racing Point fuhr Perez mit einem Mercedes-Kundenaggregat. Hülkenberg hatte Perez und seinen Teamkollegen Lance Stroll bei Racing Point in der coronabedingt verkürzten Saison zwar in drei Rennen kurzfristig ersetzt und dabei auch überzeugen können, aber weder diese Tatsache noch die Fürsprache von Red-Bull-Topfahrer Max Verstappen langten schließlich zum dauerhaften Comeback in der Königsklasse. Hülkenberg, zuletzt des Öfteren als RTL-Experte im Einsatz, gibt sich gegenüber Sport1 aber als fairer Verlierer: "Sergio hat den Platz verdient. Ich kann es nicht ändern und werde mich jetzt weiter auf meine eigene Zukunft vorbereiten. Mich fit halten und bereit sein, wenn ich gebraucht werde. Man hat ja dieses Jahr gesehen, was alles passieren kann."

Allerdings wird Hülkenberg in der Formel 1 weiterhin Konkurrenz von Alexander Albon bekommen. Der Thailänder hat für das nächste Jahr die Erlaubnis, auch bei einem anderem Team einzuspringen. Das habe man mit Albon vereinbart, damit er auf Rennkilometer komme, so Marko. Außerdem soll der 24-Jährige regelmäßig bei Testfahrten von Red Bull und im Simulator aktiv sein.