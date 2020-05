Robin Gosens ist Deutscher Fußball Botschafter 2020

Elten. Der Publikumspreis des Vereins Deutscher Fußball Botschafter geht an Robin Gosens. Dem Eltener bedeutet die Auszeichnung „unfassbar viel“.

Große Ehre für Robin Gosens (Foto). Der Fußballer des Champions League-Viertelfinalisten Atalanta Bergamo hat den Publikumspreis des gemeinnützigen Vereins Deutscher Fußball Botschafter gewonnen. Der Eltener tritt damit die Nachfolge von Nationaltorwart Marc-André ter Stegen an.

„Ich freue mich gigantisch über diese Auszeichnung und sehe sie als Bestätigung für die Entwicklung, die ich vor allem in dieser Saison genommen habe. Mir bedeutet dieser Preis enorm viel und macht mich sehr stolz, weil es ein Award ist, der nur vom Publikum gewählt wird“, sagte Gosens. Neben dem 25-Jährigen hatte eine Jury um den Vorsitzenden Rainer Holzschuh zehn weitere im Ausland spielenden deutschen Profis nominiert.

Gosens vor Marozsán und Kroos

Zur Auswahl standen unter anderem Nationalspielerin Dzsenifer Marozsán (Olympique Lyon) und Weltmeister Toni Kroos (Real Madrid), die die Plätze zwei und drei belegen. Nominiert waren außerdem Lukas Podolski (Antalyaspor), Ann-Katrin Berger (Chelsea FC), Leroy Sané (Manchester City), Antonio Rüdiger (Chelsea FC), Benedikt Höwedes (FC Lokomotive Moskau), Marko Marin (Al-Ahli Dschidda SC), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) und Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain). Der Preis wurde zum achten Mal verliehen.

„Wenn man sich dann gegen so namhafte Kollegen durchsetzt, heißt das vielleicht, dass mich einige Leute cool finden und wertschätzen, wie ich mich als Person gebe und was ich auf dem Platz leiste. Deswegen sehe ich den Preis auch als Motivation an, meinen Weg genauso weiterzugehen. Vielen lieben Dank an alle, die für mich abgestimmt haben; es bedeutet mir unfassbar viel“, so Gosens.

Der Deutsche Fußball Botschafter mit Sitz in Berlin wurde 2012 von Roland Bischof gegründet und zeichnet deutsche Trainer/innen und Spieler/innen aus, die durch ihr Auftreten und Engagement zum positiven Image des Fußballs und Deutschlands beitragen. Die Auszeichnungen sind mit einem Preisgeld für soziale Projekte verbunden. Von Nepal bis Namibia: Der Verein konnte seit 2013 insgesamt mehr als 30 Förderprojekte weltweit unterstützen.

Noch kein Ende der Spielpause in der Serie A in Sicht

Robin Gosens dürfte am Wochenende auch etwas sehnsüchtig Richtung Heimat geblickt haben. Während die Bundesliga den Betrieb in Form von Geisterspielen wieder aufgenommen hat, ruht der Ball in der italienischen Serie A weiter. Damit muss sich auch der Profi von Atlanta Bergamo bis auf weiteres mit Einzeltraining begnügen. Immerhin dies ist den Vereinen nun gestattet worden. Die Klubs hatten erwartet, dass für Anfang der Woche auch das Mannschaftstraining freigegeben würde. Doch Sportminister Vincenzo Spadafora bremst mit Blick auf Vorgaben der wissenschaftlichen Berater der Regierung zunächst weiter.

Der Neustart der italienischen Serie A ist somit weiter unklar. Der italienische Fußballverband FIGC teilte am Montagabend mit, dass die Spielpause wegen der Corona-Pandemie mindestens bis 14. Juni dauern werde. Eigentlich hatten die Clubs der Regierung in Rom vorgeschlagen, die Saison am 13. Juni wieder zu starten. Doch die Verhandlungen mit der Politik über Gesundheitsregeln beim Mannschaftstraining und über einen möglichen Starttermin ziehen sich hin. Zwölf Spieltage stehen im Kampf um die italienische Meisterschaft noch aus. Die Spiele waren am 9. März unterbrochen worden. Ganz Italien war wegen der Corona-Krise am 10. März in einen harten Lockdown gegangen. Die Sperren im öffentlichen Leben werden derzeit immer weiter aufgehoben, doch überall gelten trotzdem strenge Abstandsregeln und andere Bestimmungen zum Gesundheitsschutz.