Am Niederrhein. Die Damen erwarten in der Bezirksliga den MTV Dinslaken II, die Herren spielen in der Mehrhooger Hogenbuschhalle gegen den TSV Bocholt.

Die Topspielwochen für die Damen der Handballspielgemeinschaft Haldern/Mehrhoog/Isselburg gehen weiter. Nach dem Sieg beim TSV Bocholt II (3.) und der Niederlage gegen den Spitzenreiter TuS Lintfort II kommt es nun zum Aufeinandertreffen mit dem Viertplatzierten der Handball-Bezirksliga. In der Mehrhooger Hogenbuschhalle trifft die Mannschaft von Trainer Ralf Sobotta am Sonntag um 18 Uhr auf die Zweitvertretung des MTV Dinslaken.

„Wir werden genauso gut vorbereitet und mit der gleichen Einstellung in das Spiel gehen, wie gegen Bocholt und Lintfort. Dinslaken ist eine routinierte Mannschaft, die mit vielen Spielerinnen besetzt ist, die schon höherklassig gespielt haben. Zielsetzung ist dennoch, dass wir das Spiel gewinnen wollen“, erklärt HSG-Coach Sobotta.

Durch die Niederlage gegen Lintfort dürfte der Aufstiegskampf entschieden sein. Trotzdem glaubt der Übungsleiter nicht an ein Motivationsproblem: „Wir werden nicht in ein Loch fallen, da direkt das nächste Topspiel ansteht. Zudem haben die Mannschaft und ich das Ziel, Tabellenzweiter zu werden. Zumal es von Anfang an ja nicht so war, dass der Aufstieg ein Muss ist. Wir wollten eine sehr gute Saisonleistung zeigen und außerdem vier A-Jugendliche integrieren. Das ist uns bisher sehr gut gelungen.“

Herren erwarten TSV Bocholt

Bevor das Spiel der Damen über die Bühne geht, bekommen es um 14 Uhr die Herren der HSG HMI im Derby mit dem TSV Bocholt zu tun. Nach zwei Niederlagen in Folge ist ein Sieg für die Mannen von Trainer Sven Esser Pflicht, wenn man noch ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden will. Doch vor den Gästen ist Vorsicht geboten, so unterlag man im Hinspiel mit 22:23. Zudem würden die Bocholter mit einem Erfolg auch noch in den Aufstiegskampf eingreifen können.

„Wir müssen endlich wieder unsere Leistung abrufen, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren und Xanten auf den Fersen zu bleiben. Wir müssen sowohl in der Abwehr als auch im Angriff konzentriert zu Werke gehen und dürfen keine überhasteten Abschlüsse nehmen. Zudem müssen wir wieder mehr aus dem Rückraum werfen, damit wir nicht so berechenbar sind. Wenn wir das alles umsetzen, glaube ich, dass wir gute Chancen haben, die Punkte zu Hause zu behalten“, so Kapitän Jannik Ising.

Anders als in der Vorwoche können die Vereinigten wieder auf Justin Schepersmann zurückgreifen. Der Rückraumspieler war aufgrund einer Verletzung ausgefallen, so dass Esser nun alle Akteure bis auf Jannik Bucksteeg zur Verfügung hat. „Im Hinspiel hatten wir auch das Pech, dass drei Spieler ausgefallen sind und zwei weitere sich früh im Spiel verletzt haben. Dieses Mal haben wir viel mehr Optionen.“

Niederlage der zweiten Mannschaft

Die Herren-Zweitvertretung der HSG verlor zuletzt das Kreisliga-Match beim TuS Lintfort II mit 27:35 (12:20). „Am Ende war es ein klares Ergebnis, wobei das Spiel trotzdem Spaß gemacht hat. Von Beginn an hat Lintfort gezeigt warum sie den dritten Platz belegen“, so HSG-Coach Martin Bucksteeg, dessen Mannschaft schnell vorentscheidend mit 1:10 (12.) hinten lag.

„Wir wissen, dass in den nächsten beiden Spielen mehr drin ist“, hofft Bucksteeg vor den wichtigen Kellerduellen am Sonntag um 16 Uhr steigt gegen die HSG Wesel II und anschließend gegen HC TV Rhede III auf bessere Resultate.