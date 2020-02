TTV Rees-Groin muss die Oberliga nach 7:9-Pleite abhaken

„Oberliga ade“, brachte Betreuer Ulrich Wiedenhaupt die 7:9-Niederlage des TTV Rees-Groin bei Borussia Düsseldorf II auf den Punkt. Um weiterhin eine realistische Chance auf den zweiten Platz in der NRW-Liga und damit die Relegationsrunde zur Oberliga besitzen zu können, hätten die Reeser das Duell in der Landeshauptstadt gewinnen müssen, nun aber beträgt der Rückstand auf den Konkurrenten bereits fünf Punkte. „Das können wir nicht mehr aufholen“, weiß Wiedenhaupt, dass das Team den Sprung in die höhere Spielklasse nun abhaken kann. „Das war eine ausgeglichene und hochklassige Partie, in der am Ende der Gegner die Nase knapp vorne hatte“.

Führung nach den Doppeln

Das Match begann richtig gut für die Reeser. Cedric Görtz und Jörn Franken siegten im Doppel genauso wie Carsten Franken und Tobias Feldmann, die überraschend das Düsseldorfer Topduo mit Anton Adler und Lode Hulshof schlugen.

Allerdings mussten sich dann Sascha Bußhoff und Simon Jansen geschlagen geben, so dass es mit einer 2:1-Führung aus den Doppeln ging. Im ersten Einzel-Durchgang konnten dann beide Teams je drei Partien gewinnen. Für Rees punkteten Cedric Görtz, Simon Jansen und Sascha Bußhoff. Jörn Franken verlor knapp mit 11:13 im fünften Satz.

Danach holte aber die Borussia drei Spiele in Serie, so dass es 7:5 für die Hausherren stand. Jörn Franken und Simon Jansen egalisierten wieder auf 7:7, wobei der Gegner von Jansen von der Mannschaftsführung der Borussia aufgrund seines Verhaltens vor dem dritten Satz von der Platte genommen wurde.

Im letzten Einzel ging Sascha Bußhoff in den fünften Durchgang, den er mit 4:11 verlor. Und schließlich mussten auch Cedric Görtz und Jörn Franken der Düsseldorfer Paarung im Abschlussdoppel nach einem glatten 0:3 gratulieren. „Natürlich sind wir nach der Niederlage enttäuscht, wollen jetzt aber nichtsdestotrotz die Saison ordentlich zu Ende spielen“, so Wiedenhaupt.

Landesligateam siegt in Homberg 9:5

In der Landesliga konnte die zweite Reeser Mannschaft den ersten Sieg in der Rückrunde holen. Die TTV-Sechs behauptete sich beim TTC Homberg mit 9:5. Beide Teams konnten nicht in Bestbesetzung antreten, so fehlte bei den Reesern der verletzte Jonas Menne.

Anders als meistens in dieser Saison erwischte der TTV diesmal einen positiven Start in den Doppeln. Christian Schepers/Marcel Dahmen und David Berns/Jens Terhorst gewannen ihre Partien, das Nachsehen hatten Benedikt Tenbrink/Henri Schmidt.

In den ersten vier Einzeln konnte dann allerdings nur Benedikt Tenbrink punkten, so dass die Gäste mit 3:4 zurücklagen.

Doch in der Folge erspielten sich die Reeser klare Vorteile und Jens Terhorst, David Berns (2), Benedikt Tenbrink, Christian Schepers und Marcel Dahmen tüteten den Erfolg ein. „Unterm Strich ein verdienter Sieg für uns“, meinte Jens Terhorst.

Dritte Mannschaft ist chancenlos

Nichts zu holen gab es dagegen für die Reeser Drittvertretung, die beim TTV Hamborn 2010, einem direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga, eine deutliche 2:9-Niederlage hinnehmen musste. Lediglich Sven Kurzinski und Stefan Tenbrink konnten in den Einzeln für den Tabellenvorletzten punkten.

Die vierte Mannschaft des TTV erzielte in der Kreisliga einen 9:4-Erfolg gegen den SV Bislich. Robin Greif (2), Oliver Albers (2), Sven Bußhoff (2), Werner Franken, Delil Tolun/Robin Greif und Oliver Albers/Dennis Scesny verbuchten die Zähler. „Eine gute Mannschaftsleistung“, freute sich Oliver Albers über den gelungenen Auftritt des Teams.