Westfalia Anholt muss den nächsten Rückschlag einstecken

An diesem Wochenende startet die Kreisliga A in die Restrunde der Spielzeit 2019/20. Während Grün-Weiß Vardingholt und der HSC Berg abgeschlagen auf den Plätzen 17 und 18 liegen, kämpfen vier Mannschaften noch gegen den drohenden Abstieg. Darunter auch der SV Rees. Auch das Aufstiegsrennen um die zwei Plätze in der Bezirksliga ist so spannend wie lange nicht mehr. Zwischen dem Tabellenführer und dem Achtplatzierten liegen gerade einmal acht Punkte. Angeführt wird das Tableau von zwei Teams aus dem Reeser Stadtgebiet. Als Spitzenreiter geht Fortuna Millingen in die Restrunde, dicht dahinter, mit nur einem Zähler Rückstand, lauert der SV Haldern. Die Fortuna aus Millingen bekommt es zum Auftakt mit Blau-Weiß Wertherbruch zu tun. Im Hinspiel mussten sich die Mannen von Trainer Rolf Sent mit 0:2 geschlagen geben. „Wir haben mit Wertherbruch noch ein kleines Hühnchen zu rupfen. In der Hinrunde haben wir dort unglücklich Punkte liegen lassen, obwohl wir die bessere Mannschaft waren. Daher wollen wir die Niederlage wieder wettmachen“, so der Millinger Übungsleiter. Doch der Fortuna-Coach weiß um die Schwere der Aufgabe: „Wertherbruch wird das machen, was sie sehr gut können. Sie werden kompakt stehen und dann versuchen durch Konter oder Standardsituationen zum Erfolg zu kommen. Aber wir richten uns weniger nach Wertherbruch. Wir müssen unser Spiel von der ersten Minute an durchziehen. Dann haben wir auch die Möglichkeit die drei Punkte in Millingen zu halten.“

SV Ringenberg – SV Haldern (So. 15 Uhr). Ebenfalls im Rennen um den Aufstieg ist der SV Haldern. Auf die Lindendörfler wartet aber eine undankbare Aufgabe. Im Hinspiel gab es einen knappen 1:0-Sieg gab. „Das wird ein superschwieriges Spiel für uns, zumal man nicht weiß, wo man nach der Winterpause steht. Ringenberg agiert sehr gut organisiert. Und lassen daher wenige Torchancen zu“, weiß Trainer Christian Böing. Zudem rechnet der Chefcoach der Rot-Weißen damit, dass das Spiel auf der ungeliebten Asche ausgetragen wird. Personell muss Böing einige Spieler ersetzen. So werden Ben Druschel, Henrik Tenhagen (beide privat verhindert), Lukas Meurs, Zacchaeus Jastin und Sebastian Ostendorf (alle verletzt) nicht zur Verfügung stehen.

Westfalia Anholt – TuB Mussum (So. 15 Uhr). Eine durchwachsene Hinrunde erlebte Westfalia Anholt. Die Elf von Thomas Driever konnte nur 27 Punkte sammeln und musste sich mit Platz zehn zufrieden geben. In der Restrunde wollen die Schwarz-Weißen deutlich mehr Zähler holen als in der ersten Saisonhälfte. Allerdings musste die Westfalia schon wieder einen Rückschlag verkraften. Tim Schwung, der zuletzt in guter Form war, hat sich eine Knieverletzung zugezogen und fällt vorerst aus. „Die Verletzung tut uns unheimlich weh, denn er ist ein enorm wichtiger Spieler für uns“, so Driever.

Trotz des Ausfalls rechnet sich der Übungsleiter gegen den Tabellensechsten etwas aus. „Wir müssen wieder mehr als Mannschaft agieren. Sowohl defensiv als auch offensiv.“ Neben dem Ausfall von Schwung wird auch Torhüter Nils Terstegen (Urlaub) nicht zur Verfügung stehen.

Olympia Bocholt – SV Rees (So. 15 Uhr). Kurz vor Vorbereitungsbeginn trennte sich der SV Rees von seinem Trainer Tim Beenen. Lediglich 21 Zähler konnten die Grün-Weißen unter dem ehemaligen Chefcoach holen, weshalb der ambitionierte A-Ligist durchaus noch Punkte braucht, um den Klassenerhalt sicher zu haben. Diese soll nun das Trainer-Duo Ulrich Franken und Ulrich List holen. Und direkt zum Start haben die Reeser einen harten Brocken vor der Brust. „Es ist eine schwierige Aufgabe und Olympia ist der klare Favorit. Daher ist für uns die erste Priorität, hinten sicher zu stehen. Aber wir werden auch in der Offensive unsere Chancen bekommen und dann sind wir auch immer für ein, zwei Tore gut“, gibt Franken die Ausrichtung vor.

Nach schleppendem Beginn war der neue Übungsleiter des SVR auch mit der Vorbereitung zufrieden: „Es ist sehr gut gelaufen und wir hatten auch immer viele Leute beim Training, die auch alle motiviert waren.“

Zudem hat das neue Trainergespann einige personelle Entscheidungen getroffen. Oliver Schlüter, Bradley-Josuah Neumayer und Nico Filipovic, die zuletzt in der zweiten Mannschaft spielen mussten, gehören wieder komplett zum Kader des A-Ligisten. Außerdem wurden die A-Jugendlichen Aaron Haas und Domenique Pleines vorzeitig zum Senior erklärt. Einzig Leon Franken fällt mit einem Muskelfaserriss aus. Dafür ist Tim Kliemann wieder mit dabei, der sich nach einem Auslandsaufenthalt wieder in Deutschland befindet.