Muhammed Tekkanet von der SG Vatanspor Gevelsberg hilft seinem Mitspieler Mesut Öngel vom Boden auf. Sie mussten sich am Wochenende deutlich geschlagen geben.

Fussball Kreisliga 13 Gegentore! Kreisligisten scheitern in letzten Testspielen

EN-Süd. Die Generalprobe muss schief gehen, damit die Show gut wird – Das werden sich die lokalen Kreisligisten nach den letzten Tests zumindest erhoffen

Das war es: Die heimischen Teams der Kreisliga A2 haben am vergangenen Sonntag ihre letzten Testspiele absolviert, bevor am kommenden Wochenende die Saison wieder losgeht. Von allen Ergebnissen sticht eines besonders hervor: Die SG Vatanspor Gevelsberg musste bei ihrer Generalprobe beim Niederrhein-A-Ligisten eine 13:3 (7:1)-Niederlage hinnehmen.

Bereits nach 13 Minuten stand es schon 0:5 aus Sicht der Gevelsberger. Das Team von Baris Hanyildiz wird alles dafür tun, dass sich dies am ersten Spieltag gegen den SC Wengern nicht wiederholt. Unter der Woche hat es am Mittwoch um 20 Uhr bei einem finalen Test gegen Bezirksligist BW Haspe die Chance, sich vor dem Start ein besseres Gefühl zu holen.

Stadtnachbaren Silschede (2:4 gg. CFK Bochum II) und Gevelsberg-Vogelsang (2:3 gg. Hellas/Mak. Hagen) mussten sich ebenfalls geschlagen geben, während der FSV Gevelsberg II eines souveränen 2:0-Sieg über Linderhausen II einfuhr. Nachdem RW Rüggeberg bei der Saisoneröffnung am Samstag knapp mit 2:3 an der A-Jugend des Wuppertaler SV scheiterte, gab es am Sonntag nochmal ein 1:1-Remis gegen Niederrhein A-Ligist SSV Sudberg.

Auch Linderhausen verlor mit 1:2 gegen Niederrhein A-Ligist TSV Union Wuppertal. Was viele der letztjährigen Verfolger nicht schafften, bekam auch Titelfavorit TSG Sprockhövel II nicht hin: gegen Bezirksligist BW Voerde gab es eine knappe 0:1-Niederlage.

