14. Radtourenfahrt des RSC Silschede glänzt mit Neuerung

Am Wochenende wird es im Silscheder Waldstadion rappelvoll, die nächste RTF steht in den Startlöchern.

Gevelsberg. Am Samstag findet das große Radevent der Silscheder wieder statt. Dabei wird es eine Neuerung geben, auf die sich alle Teilnehmer freuen werden.

Mit dem Fahrrad durch schöne Landschaften radeln und danach gemeinsam bei Kaffee und Kuchen zusammensitzen – genau das findet am Wochenende im großen Rahmen beim RSC Silschede statt. Der Verein lädt nun zum bereits 14. Mal zu seiner großen Radtourenfahrt, einem festen Anker im Veranstaltungskalender im heimischen Sport. In diesem Jahr wird es im Vergleich zu den vorherigen Ausgaben einige Änderungen beim Radevent geben.

Die Freude auf den kommenden Samstag, wenn die große Veranstaltung morgens startet, ist bei den Verantwortlichen der Silscheder bereits riesengroß. „Wir sind alle schon gespannt und die Vorbereitungen laufen“, sagt Angelika Eyerund, Vorsitzende des RSC Silschede. Von neun bis elf Uhr wird auf dem Parkplatz des Silscheder Waldstadions gestartet.

Von dort geht es dann los auf die verschiedenen Strecken. Das Motto der Veranstaltung ist dann: Jeder soll Spaß haben und nach seinem eigenen Können im eigenen Tempo die Touren fahren. „Der Weg ist das Ziel. Es geht bei unserer RTF nicht um die Schnelligkeit, das Tempo wird nirgendwo registriert“, sagt Eyerund. Die sportlichen Fahrer, die den Fokus auf Leistung legen, würden sich dagegen selber fordern und für sich auf die Stoppuhr schauen.

Reizvolle und schöne Touren

Gefahren werden insgesamt vier unterschiedlich lange Strecken. „Die sind alle schön und abwechslungsreich. Landschaftlich sind die Strecken reizvoll und wir fahren auf vielen Nebenstrecken“, erzählt die Vorsitzende. Anstrengend werden können dabei die Höhenmeter. „Da sind schon ein paar dabei, es ist eine hügelige Strecke. Anders lässt es sich hier bei uns aber auch gar nicht machen“, erklärt Eyerund. Trotzdem sollte für jeden etwas dabei sein, die kürzeste Tour geht über 41 Kilometer. Die nächst längere Strecke ist dann 64 Kilometer weit. Die beiden langen Routen verlaufen über 108 und 146 Kilometer Wegstrecke.

Im Großen und Ganzen verlaufen die Routen genauso wie im vergangenen Jahr. Lediglich kleine Änderungen wird es geben. „Es wird ein wenig verkehrsberuhigter werden“, sagt die Vorsitzende des RSC. Außerdem hätte es Baustellen auf den ursprünglichen Strecken gegeben, auf die bei der Routenplanung reagiert werden musste. Verfahren kann man sich aber kaum, weil die einzelnen Routen vom Veranstalter ausgeschildert werden.

Ein besonderes Highlight ist geplant

Zudem müssen die Teilnehmer ihre Routen nicht in einem Stück auf einmal durchfahren, sondern unterwegs gibt es immer wieder Verpflegungsstellen, an denen gemeinsam Rast gemacht werden kann. „Etwa alle 25 Kilometer gibt es eine Verpflegungsstelle“, erklärt Eyerund. Insgesamt sind es so vier Stellen, an denen sich kurz ausgeruht werden kann. Highlight ist dabei der erste Pausen-Ort. Dort wird nämlich vor Ort von den Vereinsmitgliedern des RSC Silschede zum ersten Mal Pizza gebacken.

An diesem Samstag wird es die dritte Ausgabe nach der Corona-Unterbrechung geben. Der Veranstalter hofft dabei, dass es in diesem Jahr wieder mehr Teilnehmer als im vergangenen werden. „Wir wünschen uns, dass 200 Leute mitmachen“, schaut Eyerund auf das anstehende Wochenende. Von den Rekordzahlen aus der Vergangenheit, als über 400 Radfahrer und Radfahrerinnen bei der RTF an den Start gingen, sind die Silscheder heute weit entfernt. „Die Tendenz bei allen Radtourenfahrten ist rückläufig“, sagte Eyerund nach dem Event vor einem Jahr.

Vom Wetter abhängig

Rund 170 Teilnehmer waren es damals, im Jahr davor kamen beim Corona-Comeback lediglich 130 Sportler zur RTF nach Silschede. Ob es dieses Jahr erneut wieder ein wenig mehr Teilnehmer geben wird, wird auch stark vom Wetter abhängen. „Wenn es morgens einen Schauer gibt, dann kommen direkt 50 Leute weniger. Es hängt unendlich viel vom Wetter ab“, weiß die RSC-Vorsitzende. Der aktuelle Wetterbericht lässt aber momentan darauf schließen, dass der Verein Glück haben wird und es am Samstag bestes Wetter geben wird.

Besonders lädt der Verein auch E-Bike-Fahrer ein. „Die Touren eignen sich für diese besonders gut. Deswegen würden wir uns über viele E-Bike-Fahrer freuen, die unsere Strecken ausprobieren und mitfahren“, sagt Eyerund

Wenn die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dann von ihrer Tour zum Ausgangspunkt am Waldstadion zurückkommen, wartet dort das „RTF-Cafe“. Dort kann man bei Bratwürstchen, Kuchen, Waffeln und Getränken die anstrengende Tour dann ausklingen lassen.

