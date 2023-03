Lasse Stratmann ist mit den Voerdern gleich zwei Mal an diesem Wochenende gefragt.

Handball Verbandsliga 2 Spiele in 3 Tagen: Voerde hat keine Zeit sich zu schonen

Ennepetal. Für den Handball-Verbandsligisten kommt es an diesem Wochenende dicke: Erst Topspiel am Freitag, dann Duell mit Abstiegskandidaten am Sonntag.

Es wird kein normales Handballwochenende für Trainer Kai Henning und seine TG Voerde. Nachdem es zunächst am Freitagabend um 20 Uhr gegen den OSC Dortmund geht, steht für den Verbandsligisten keine 48 Stunden später am Sonntagabend um 18 Uhr die Partie gegen den TV Olpe an. Angesichts der dünnen Personaldecke wird es für die Voerder eine besondere Belastungsprobe. „Wir werden versuchen müssen, die Kräfte auf den ganzen Kader gleichmäßig zu verteilen“, blickt der Hauptverantwortliche der TGV voraus.

Die Belastungssteuerung beginnt bereits während der Trainingswoche. In den Einheiten am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag möchte Henning seine Spieler dosiert trainieren lassen, im Vordergrund stehen taktische Aspekte und die Vorbereitung auf den ersten Gegner aus Dortmund. Zwar gewann die TGV das Hinspiel beim OSC mit 34:33, mit Dennis Riebeling fehlt aber der Spieler, der damals mit unglaublichen 16 Toren zum Matchwinner avancierte. „Leider spielen beide Teams einen sehr unterschiedlichen Handball, was die spezifische Vorbereitung auf den OSC und Olpe schwieriger macht.“

Unterschiedliche Voraussetzungen

Der OSC überzeugt seit Jahren mit einer hohen individuellen Qualität und hat einen sehr erfahrenen Kader. Der TV Olpe steht in der Liga als Vorletzter mit dem Rücken zur Wand und trotzte der TGV in einem sehr abwechslungsreichen Hinspiel beim 29:29-Endstand einen Punkt ab.

Neben der Tatsache, dass die Voerder zu diesem Zeitpunkt der Saison bereits bestens eingespielt sind, kommt der TGV die Tatsache zugute, dass beide Begegnungen in der eigenen Reichenbachhalle stattfinden. Henning hofft hier auf einen besonderen Schub für sein Team, das schon in der Vergangenheit in Heimspielen oft genug über sich hinauswuchs. „Die Jungs, die gesund auf der Platte stehen können, lassen wirklich alles auf dem Feld. Ich wünsche mir, dass sie an beiden Tagen von den Rängen unterstützt werden und uns das einen wichtigen Vorteil gibt.“

Stratmann will beide Spiele gewinnen

Als Tabellenfünfter sind die Voerder noch nicht gerettet und kämpfen darum, den Abstand nach unten zu halten. Schonen möchten sie sich in beiden Begegnungen trotz der vielen Ausfälle und Blessuren nicht, wie Lasse Stratmann verspricht. „Wir werden in beiden Spielen alles versuchen, um zuhause zu gewinnen. Einen Gang zurückzuschalten aufgrund der Doppelbelastung ist für uns keine Option“, betont er und ergänzt: „Wir haben trotz der dünnen Bank genug Qualität und wir spielen zuhause. Kai wird uns auf diese spezielle Aufgabe entsprechend vorbereiten und wir gehen gemeinsam zuversichtlich an die beiden Partien heran.“

