3 Handball-Spiele auf einen Blick: Jugendspieler überzeugt

Ennepetal. So lief das Handball-Wochenende für CVJM Gevelsberg, HSG III, RE Schwelm II und TG Voerde II. Sicheren Sieg noch verspielt.

Das Handball-Wochenende für die Mannschaften in der Kreisliga ist mit gemischten Gefühlen zu Ende gegangen. Während der Tabellenführer CVJM Gevelsberg einen Punkt liegen lässt, muss sich die HSG Gevelsberg/Silschede III in eigener Halle geschlagen geben. Das Duell der Reserven geht an RE Schwelm II.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Nach zuvor drei ungeschlagenen Partien musste die HSG Gevelsberg/Silschede III gegen die Selbecker Turnerschaft II einen Dämpfer hinnehmen. In eigener Halle unterlag sie gegen das bis dato punktlose Schlusslicht mit 19:24 (8:12). Vom Pausenrückstand erholte sich die HSG und glich zum 16:16 (49.) aus, ehe die Gäste mit drei Toren in Serie für die Vorentscheidung in der Partie sorgten.

„Das erwartet schwere Spiel“

Tabellenführer CVJM Gevelsberg musste im Anschluss den ersten Verlustpunkt der Saison verkraften. Nach fünf Erfolgen zum Auftakt trennten sich die Gevelsberger mit 25:25 (10:12) von der HSG Wetter/Grundschöttel. CVJM kam schwer in die Partie und erzielte nur zwei Treffer in der Anfangsviertelstunde. Erst in der zweiten Halbzeit fand das Team zu seinem Spiel und sah nach dem Tor zum 25:21 von Marcel Heyde (55.) wie der sichere Sieger aus. In den finalen fünf Minuten ließen sie sich diesen Vorsprung noch nehmen und kassierten mit der Schlusssirene den Ausgleich durch Fynn Warkowski.

Zum Abschluss des Spieltages standen sich die Zweitvertretungen der RE Schwelm und der TG Voerde in der Schwelmer Dreifeldhalle gegenüber. Die RE hatte dabei mit 34:25 (16:14) das bessere Ende für sich. Im ersten Spielabschnitt taten sich beide Mannschaften in der Deckung schwer und erlaubten dem Gegner zu viele freie Würfe. Nach dem Seitenwechsel waren es die Schwelmer, die defensiv besser ins Spiel kamen und mehrfach nach Ballgewinnen im Gegenstoß erfolgreich waren. „Es war das erwartet schwere Spiel gegen Voerde. In der zweiten Halbzeit waren wir viel präsenter und haben letztlich verdient gewonnen“, sagte RE-Coach Wolfhard Lache.

Lob vom Trainer

Sein Gegenüber Marvin Bieser war mit dem Auftritt seiner Mannschaft nach der Pause nicht einverstanden. „Die Deckung war kaum vorhanden, vorne haben uns am Ende die Ideen gefehlt.“ Positiver Lichtblick bei den Gästen war die Leistung von Lennox Pagenkämper. Der A-Jugendliche überzeugte mit viel Einsatz an beiden Enden des Feldes. „Lennox hat in der Deckung viel gearbeitet und ist vorne in die Nahtstellen gegangen, das hat mir sehr gut gefallen“, lobte Bieser seinen jüngsten Spieler.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm