45 Minuten begeistern Gevelsbergs Trainer Stephan

Gevelsberg Mit einer über weite Strecken hervorragenden Vorstellung melden sich die Frauen der HSG Gevelsberg/Silschede zurück in der Erfolgsspur.

Nach zwei sieglosen Partien haben sich die Handballerinnen der HSG Gevelsberg/Silschede am Samstagabend mit einem eindrucksvollen Sieg zurückgemeldet. Im Heimspiel gegen die SGH Unna-Massen setzte sich der Landesligist mit 33:26 (15:9) durch und zog am Gegner vorbei auf Platz vier. „Das war über eine Dreiviertelstunde die bislang beste Saisonleistung“, lobte Trainer Thorsten Stephan sein Team. Bereits im Vorfeld hoben die Verantwortlichen der HSG die gute Chemie im Kader hervor. Diese positive Einstellung machte sich am Samstag auch auf dem Feld deutlich bemerkbar.

Schon in den ersten Minuten machten die Gevelsbergerinnen klar, wer am Ende des Tages als Sieger vom Feld geht. Nadine Kling, Eva Hark und zweimal Friederike Meyer eröffneten den Torreigen und stellten das Ergebnis auf 4:0 (5.). Diese Führung gab die HSG bis zum Ende nicht ab, zu souverän traten sie in allen Belangen auf und ließen den Gegnerinnen kaum eine Chance. Mit einer herausragenden Deckungsarbeit dominierten sie lange Zeit das Geschehen, ihre einzige Schwächephase erlaubten sie sich Mitte des zweiten Durchgangs. Durch vier Treffer in Serie verkürzten die Gäste auf 23:19. Stephan reagierte mit einer Auszeit, stellte sein Team neu ein und sah, wie seine Spielerinnen dank ihrer guten Deckungsarbeit den alten Abstand wieder herstellten.

HSG Gevelsberg/Silschede - SGH Unna-Massen 33:26 (15:9) HSG: Krupinski, Graeber – Meyer 11/5, Kling 8, E. Hark 5/1, Rasidovic, Hartje je 3, Brockhaus 2, Römer 1, Maiwald, Conrad, Haar, Schwebel

In der Schlussphase ließ die HSG nichts mehr anbrennen und feierte den hochverdienten vierten Saisonsieg im siebten Spiel. „Wir haben sehr gut verteidigt, im Spiel nach vorne Tempo gemacht und uns eine Vielzahl an Chancen herausgespielt. Mit dieser Leistung können wir sehr zufrieden sein“, lobte Stephan sein Team.

Mit diesem Rückenwind hat die HSG bereits am Dienstag die nächste Chance sich zu beweisen. In einem Nachholspiel treffen sie um 19.45 Uhr in der Gevelsberger Halle West auf das noch punktlose Schlusslicht HV Sundern. Stephan fordert für diese Aufgabe volle Konzentration. „Wir möchten am Dienstag da anknüpfen, wo wir gegen Unna aufgehört haben und werden kein Spiel auf die leichte Schulter nehmen.“ Der Gevelsberger Coach sprach bereits vor der Partie am Samstag davon, bis zum Jahresende eine Serie starten zu wollen. Mit einem weiteren Erfolg können die Gevelsbergerinnen nach Punkten mit dem Tabellendritten aus Ferndorf gleichziehen.

