A-Liga-Titelrennen: Ziele und Aussichten der vier Top-Teams

Das Duell der beiden Spitzenteams Linderhausen (in weiß) und Sprockhövel II am ersten Spieltag endete unentschieden.

Schwelm. Das Titelrennen in der Fußball-Kreisliga A2 ist spannender als von vielen erwartet. Wir die vier Teams ganz vorne genau unter die Lupe genommen.

In der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A2 hat sich nach einem Viertel der Saison ein Spitzenquartett herauskristallisiert. Der SC Wengern, die TSG Sprockhövel II, RW Rüggeberg und die SpVg. Linderhausen führen die Liga an. Vor dem neunten Spieltag nehmen wir den Meisterschaftskampf und die Titelanwärter unter die Lupe.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Die Ausgangslage

Wengern ist mit 20 Punkten vorne. Linderhausen und Sprockhövel II liegen drei Punkte dahinter, Rüggeberg vier – alle drei Verfolger haben aber ein Spiel weniger als Wengern absolviert. Hochgerechnet bei angenommenen Siegen liegen die vier Spitzenteams nur einen Punkt auseinander.

Die Ziele

Die Sprockhöveler gehen mit großem Abstand am offensivsten an den Meisterschaftskampf heran. „Wir haben als Ziel ausgegeben, dass wir Erster werden wollen und aufsteigen möchten“, formuliert TSG-Coach Christian Kalina den eigenen Anspruch. Die anderen Teams aus der Tabellenspitze sind deutlich zurückhaltender.

Lesen Sie auch: SpVg. Linderhausen: Vom Dorfklub zum Vorzeigeverein

Zwar traue RW Rüggebergs Trainer Daniel Frölich seinem Team viel zu – auch eine Meisterschaft. „Doch wir haben die schöne Situation, dass wir keinen Druck haben, aufsteigen zu müssen“, sagt er. Die Ziele sind im Höhendorf kleiner. „Wir haben die Erwartung, dass wir mindestens den dritten Platz erreichen“, meint Frölich.

Auch interessant: RW Rüggeberg: So viel war im Höhendorf noch nie los

Die Linderhausener sind noch zurückhaltender. „Wir sind noch nicht so weit“, wiederholt Trainer Marc Dülm fast schon gebetsmühlenartig und zählt sein Team auf keinen Fall zu den Titelanwärtern. Genauso gibt sich Tabellenführer Wengern zurückhaltend.

Wer ist Favorit?

Weiterhin ist die Sprockhövel II der klare Favorit auf die Meisterschaft. In einer Umfrage unter den Kapitänen und Trainern der Liga vor der Saison setzten nach der starken letzten Saison mit der knapp verpassten Meisterschaft alle auf die TSG-Reserve. „Wir haben nie selber gesagt, dass wir der glasklare Favorit sind und durchmarschieren – das haben alle anderen gesagt. Alle wollen uns ein Beinchen stellen“, meint Kalina. Doch die Konkurrenz bleibt dabei: „Ich sehe Sprockhövel immer noch ganz oben“, sagt Dülm. Auch wenn die Konkurrenz den Favoriten stärker erwartet hätten und die turmhohe Favoritenrolle der TSG ein wenig geschrumpft ist.

Die Aussichten

Für eine Sprockhöveler Meisterschaft sprechen weiter eine Reihe von Argumenten. Auch, wenn es bisher nicht so perfekt läuft wie erwartet. „Wir spielen nicht einen so guten Fußball wie vergangene Saison“, gesteht Kalina. Ein Grund sind die vielen Ausfällen von Leistungsträgern. Raoul Meister spielte bisher kaum. Max Maron, Fabian Feldmann und Pierre Nolte sind langzeitverletzt. Auch Fynn Tackenberg droht nach einer Verletzung am Knie länger auszufallen, eine Diagnose steht noch aus.

Gleichzeitig spricht die Personalsituation auch für Sprockhövel. TSG II hat gegen Rüggeberg, Wengern und Linderhausen schon gespielt und trotz der Ausfälle ein Sieg und zwei Remis geholt, ist noch ungeschlagen. Wenn die Unterschiedsspieler wieder an Bord sind, dürfte die Reserve ein ganzes Stück stärker sein als aktuell. Zudem kann Sprockhövel auf Spieler aus der Oberliga-Mannschaft sowie im Saisonendspurt der U19 aus der Westfalenliga zurückgreifen.

Rüggeberg, Linderhausen und Wengern sind weiter die Außenseiter. Zudem ist nicht ausgeschlossen, dass andere Teams wie Hasslinghausen, die hinter dem Führungsquartett auf Platz fünf liegen, vorne noch dazustoßen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm